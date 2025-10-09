مكالمة "مؤثرة" بين نتنياهو وترامب.. هذه تفاصيلها

Advertisement

أعلن مكتب رئاسة الوزراء ، أن رئيس الوزراء أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأميركي ، واصفًا المحادثة بأنها "ودية ومؤثرة للغاية".وتبادل الطرفان التهاني بمناسبة ما وصفاه بـ"الإنجاز التاريخي" المتمثل في توقيع الاتفاقية الخاصة بوقف الحرب في غزة والإفراج عن جميع الأسرى. وأوضح البيان أن شكر على جهوده وقيادته العالمية، بينما هنأ الأخير على "قيادته الحازمة والإجراءات التي اتخذها".وجرى الاتفاق على "استمرار التعاون الوثيق بينهما"، كما وجه نتنياهو دعوة للرئيس الأميركي لإلقاء خطاب أمام الإسرائيلي.