عربي-دولي

مكالمة "مؤثرة" بين نتنياهو وترامب.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
09-10-2025 | 00:33
أعلن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واصفًا المحادثة بأنها "ودية ومؤثرة للغاية".
وتبادل الطرفان التهاني بمناسبة ما وصفاه بـ"الإنجاز التاريخي" المتمثل في توقيع الاتفاقية الخاصة بوقف الحرب في غزة والإفراج عن جميع الأسرى. وأوضح البيان أن نتنياهو شكر ترامب على جهوده وقيادته العالمية، بينما هنأ الأخير رئيس الوزراء الإسرائيلي على "قيادته الحازمة والإجراءات التي اتخذها".

وجرى الاتفاق على "استمرار التعاون الوثيق بينهما"، كما وجه نتنياهو دعوة للرئيس الأميركي لإلقاء خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي.

 
وأعلن ترامب أن إسرائيل وحركة "حماس" وقعتا على المرحلة الأولى من خطته لوقف الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى. فيما أكدت "حماس" التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في القطاع، ويتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية، دخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.
