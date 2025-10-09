Advertisement

عربي-دولي

ترحيب دولي واسع باتفاق غزة.. ودعوات للاسراع في تطبيقه والوصول الى حل دائم

Lebanon 24
09-10-2025 | 03:12
A-
A+
Doc-P-1427077-638956018582423669.jpg
Doc-P-1427077-638956018582423669.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رحبت دول عدة بالاتفاق على موافقة إسرائيل وحركة حماس على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة.
Advertisement


وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة حظي بدعم دولي واسع، مؤكدا أن "جهود العالم أجمع تضافرت لإنجاحه".

وأضاف ترامب: "إنها فترة رائعة حقا، وما تم التوصل إليه كان إنجازا عظيما لإسرائيل وللدول العربية وللولايات المتحدة. كان من الرائع أن نشارك في إبرام صفقة بهذا الحجم".
وأوضح أن الاتفاق "يتجاوز غزة، فهو يمثل سلاما في الشرق الأوسط، وهو أمر مذهل"، معبرا عن اعتقاده بأن "إيران ستكون جزءا من عملية السلام الأوسع".

وكشف ترامب أن "إطلاق سراح الرهائن سيتم يوم الإثنين، بمن فيهم القتلى".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه سيجمع حكومته الخميس لإقرار الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه مع حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة ووقف الحرب المستمرة منذ عامين في القطاع الفلسطيني.
من جانبه، رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالاتفاق، وحث على تنفيذها بالكامل دون تأخير.

وقال ستارمر في بيان "أرحب بالأنباء التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب للسلام في غزة".

وأضاف: "يجب الآن تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل ودون تأخير، وأن يصاحبه رفع فوري لجميع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة".

كما جاءت ردود الأفعال من دول أخرى كالتالي:

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق قائلا: "يجب إطلاق سراح جميع الرهائن بصورة كريمة. يجب التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم. يجب أن يتوقف القتال نهائيا. يجب أن تنتهي المعاناة".
كندا رحبت بموافقة إسرائيل وحماس على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام.
رئيس وزراء الهند: "نرحب بالاتفاق على المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام، وهذا أيضا يعكس القيادة القوية لرئيس الوزراء نتنياهو".
وزير خارجية هولندا: "خطة غزة خطوة مهمة والتنفيذ الكامل أمر حيوي".
رحبت أستراليا ونيوزيلندا، بإعلان ترامب أن إسرائيل وحماس قد اتفقتا على المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة.
وزير الخارجية الإيطالي: إيطاليا مستعدة للقيام بدورها لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة وإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة إذا دعت الحاجة.
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية إسبانيا: نرحب باتفاق غزة ونشدد على أهمية تنفيذ حل الدولتين
lebanon 24
09/10/2025 11:32:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيطالي: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يهدف إلى الوصول إلى حل سلمي دائم
lebanon 24
09/10/2025 11:32:03 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوات لوقف إطلاق نار دائم وغير مشروط في قطاع غزة
lebanon 24
09/10/2025 11:32:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية البرتغال: حل الدولتين السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم
lebanon 24
09/10/2025 11:32:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمين العام للأمم المتحدة

رئيس الوزراء الإسرائيلي

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الأمين العام

الإسرائيلي

البريطاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:15 | 2025-10-09
03:54 | 2025-10-09
03:50 | 2025-10-09
02:41 | 2025-10-09
02:10 | 2025-10-09
02:09 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24