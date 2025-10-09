Advertisement

عربي-دولي

ماكرون: الساعات المقبلة ستكون حاسمة بشأن السلام في غزة

Lebanon 24
09-10-2025 | 11:54
هنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اجتماع باريس الوزاري العربي الأوروبي المخصص لدعم تنفيذ خطة غزة، كلاً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إضافة إلى وزرائهم، على إبرام الاتفاق المتعلق بغزة.
وقال ماكرون: "الساعات المقبلة ستكون حاسمة بشأن السلام في غزة ووحدة غزة والضفة تحت حكم السلطة الفلسطينية أمر مهم".


وتابع: "لا بد من نشر قوة دولية لإرساء الاستقرار في قطاع غزة بالتعاون مع الأردن ومصر".
الرئيس الفرنسي إيمانويل

رجب طيب أردوغان

دونالد ترامب

الفلسطينية

الأوروبي

قطاع غزة

