وقال ماكرون: "الساعات المقبلة ستكون حاسمة بشأن السلام في غزة ووحدة غزة والضفة تحت حكم السلطة أمر مهم".وتابع: "لا بد من نشر قوة دولية لإرساء الاستقرار في بالتعاون مع الأردن ومصر".