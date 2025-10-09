Advertisement

عربي-دولي

عن البرنامج النووي الإيراني... هذا ما قاله بوتين

Lebanon 24
09-10-2025 | 12:19
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده "تلمس توجه إيران نحو البحث عن حلول مقبولة" للوضع المحيط ببرنامجها النووي.
وجاء تصريح بوتين خلال كلمته في قمة "آسيا الوسطى – روسيا" المنعقدة في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، حيث تناول التطورات الإقليمية والتعاون بين دول المنطقة.

يذكر أن الرئيس الروسي وصل أمس 8 تشرين الاول إلى دوشنبه عاصمة طاجيكستان في زيارة رسمية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

التطورات الإقليمية

فلاديمير بوتي

فلاديمير

الإيراني

النووي

