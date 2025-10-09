Advertisement

عربي-دولي

خارطة تنفيذ خطة ترامب في غزة.. هذا ما تضمنته بالتفصيل

Lebanon 24
09-10-2025 | 23:05
A-
A+
Doc-P-1427499-638956740379071649.jpg
Doc-P-1427499-638956740379071649.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قامت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة بنشر وثيقة توضح تفاصيل خطوات تنفيذ مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء شامل لحرب غزة من الجانب الإسرائيلي.
Advertisement

وبحسب الوثيقة تنتهي الحرب فورا بموافقة الحكومة الإسرائيلية، وتعلّق كافة العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي وعمليات الاستهداف.

وأشارت الوثيقة إلى البدء الفوري في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثة بالكامل، وفقا لما هو محدد في المقترح، وبما يتوافق على الأقل مع اتفاق التاسع عشر من يناير.

وِأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي سينسحب إلى الخطوط المتفق عليها وسيتم استكمال ذلك في غضون 24 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية.

وبمجرد أن يكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه، ستبدأ حماس التحقيق في وضع الرهائن، وجمع كافة المعلومات المتعلقة بهم.

وستقدم حماس إفاداتها بشأن نتائج التحقيق من خلال آلية تبادل للمعلومات.

وفي المقابل، ستقدم إسرائيل معلومات عن السجناء والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة المحتجزين في إسرائيل.


في غضون 72 ساعة، ستقوم حماس  بإطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء، بمن فيهم المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، تسليم رفات الرهائن المتوفين التي بحوزتها وتلك التي بحوزة الفصائل الفلسطينية في غزة، مشاركة كافة المعلومات التي حصلت عليها والمتعلقة بأي رهائن متوفين متبقين من خلال آلية تبادل المعلومات، وستقدم إسرائيل معلومات عن رفات الغزيين المتوفين المحتجزين في إسرائيل.

إضافة إلى ذلك ستقوم حماس بإنشاء آلية لتبادل المعلومات بين الجانبين، عبر الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتبادل المعلومات والاستخبارات حول أي رهائن متوفين لم يستعادوا خلال 72 ساعة، أو رفات سكان غزة المحتجزين لدى إسرائيل.

هذه الآلية تضمن استخراج رفات جميع الرهائن بشكل كامل وآمن وتسليمهم.

مع إطلاق حماس سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل بالتوازي عن العدد المقابل من الأسرى الفلسطينيين وفقا للقوائم المتفق عليها، سيتم تبادل الرهائن والأسرى وفقا للآلية المتفق عليها من خلال الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر، دون أي مراسم عامة أو تغطية إعلامية.

وسيشكل فريق عمل من ممثلين عن الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا ودول أخرى يتفق عليها الطرفان، لمتابعة التنفيذ مع الجانبين والتنسيق معهم.

مواضيع ذات صلة
المستشار الألماني ميرتس: ألمانيا مستعدة لتقديم مساهمة ملموسة في تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة
lebanon 24
10/10/2025 11:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: فرنسا مستعدة للمساهمة في تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة وسنظل نتابع التزامات كل طرف
lebanon 24
10/10/2025 11:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: هذا ما ستتضمنه خطة الجيش يوم الجمعة المقبل
lebanon 24
10/10/2025 11:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: فرق أمنية تعد الخرائط الدقيقة لانسحاب الجيش من غزة وفق خطة ترامب
lebanon 24
10/10/2025 11:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

في إسرائيل

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:58 | 2025-10-10
03:40 | 2025-10-10
03:30 | 2025-10-10
03:25 | 2025-10-10
03:09 | 2025-10-10
02:59 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24