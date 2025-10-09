خارطة تنفيذ خطة ترامب في غزة.. هذا ما تضمنته بالتفصيل

Advertisement

قامت هيئة البث اليوم الجمعة بنشر وثيقة توضح تفاصيل خطوات تنفيذ مقترح الرئيس الأميركي لإنهاء شامل لحرب غزة من الجانب .وبحسب الوثيقة تنتهي الحرب فورا بموافقة الحكومة الإسرائيلية، وتعلّق كافة العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي وعمليات الاستهداف.وأشارت الوثيقة إلى البدء الفوري في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثة بالكامل، وفقا لما هو محدد في المقترح، وبما يتوافق على الأقل مع اتفاق التاسع عشر من يناير.وِأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي سينسحب إلى الخطوط المتفق عليها وسيتم استكمال ذلك في غضون 24 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية.وبمجرد أن يكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه، ستبدأ التحقيق في وضع الرهائن، وجمع كافة المعلومات المتعلقة بهم.وستقدم حماس إفاداتها بشأن نتائج التحقيق من خلال آلية تبادل للمعلومات.وفي المقابل، ستقدم معلومات عن السجناء والمعتقلين من المحتجزين .في غضون 72 ساعة، ستقوم حماس بإطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء، بمن فيهم المحتجزين لدى الفصائل في غزة، تسليم رفات الرهائن المتوفين التي بحوزتها وتلك التي بحوزة الفصائل الفلسطينية في غزة، مشاركة كافة المعلومات التي حصلت عليها والمتعلقة بأي رهائن متوفين متبقين من خلال آلية تبادل المعلومات، وستقدم إسرائيل معلومات عن رفات الغزيين المتوفين المحتجزين في إسرائيل.إضافة إلى ذلك ستقوم حماس بإنشاء آلية لتبادل المعلومات بين الجانبين، عبر الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتبادل المعلومات والاستخبارات حول أي رهائن متوفين لم يستعادوا خلال 72 ساعة، أو رفات سكان غزة المحتجزين لدى إسرائيل.هذه الآلية تضمن استخراج رفات جميع الرهائن بشكل كامل وآمن وتسليمهم.مع إطلاق حماس سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل بالتوازي عن العدد المقابل من الأسرى الفلسطينيين وفقا للقوائم المتفق عليها، سيتم تبادل الرهائن والأسرى وفقا للآلية المتفق عليها من خلال الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر، دون أي مراسم عامة أو تغطية إعلامية.وسيشكل فريق عمل من ممثلين عن وقطر ومصر وتركيا ودول أخرى يتفق عليها الطرفان، لمتابعة التنفيذ مع الجانبين والتنسيق معهم.