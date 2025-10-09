Advertisement

ضمن قوة مهام للإشراف على الاتفاق.. هذا عدد الجنود الذي ستنشره أميركا في غزة

Lebanon 24
09-10-2025 | 23:25
ستنشر الولايات المتحدة 200 عسكري ضمن قوة مهام مشتركة لضمان استقرار غزة، من دون أي يكون هناك أي وجود فعلي لأميركيين على الأرض في القطاع الفلسطيني، وفق ما قالت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن مسؤولين أميركيين كبيرين. 
وبحسب "رويترز"، فإن قوة المهام المشتركة الخاصة في غزة "ستضم جنودا من مصر وقطر".

ونقلت "الأسوشيتد برس" أيضا عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة "سترسل نحو 200 جندي إلى إسرائيل للمساعدة في دعم ومراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في إطار فريق يضم دولا شريكة ومنظمات غير حكومية وجهات من القطاع الخاص".

وأوضح المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة تفاصيل غير مصرح بالكشف عنها، إن القيادة المركزية الأميركية ستنشئ "مركز تنسيق مدني عسكري" في إسرائيل من شأنه أن يساعد في تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية وكذلك المساعدات اللوجستية والأمنية إلى الأراضي التي مزقتها حرب استمرت عامين.

كذلك نقلت "فرانس برس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "200 عسكري أميركي سيتولون (الإشراف) على حسن تطبيق اتفاق غزة".

وأعلنت إسرائيل الخميس أن جميع الأطراف المعنية وقعت في مصر على المسودة النهائية للاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، ما يشكّل محطة أساسية باتجاه إنهاء الحرب المستمرة منذ سنتين في القطاع الفلسطيني المُحاصر والمدمر والتي أوقعت عشرات آلاف القتلى وخلّفت كارثة إنسانية.

