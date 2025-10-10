بعد ساعات من إقرار اتفاق وقف النار.. قصف إسرائيلي على غزة

Advertisement

وحسب المعلومات، فإن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، في خرق واضح للتهدئة المنتظرة التي كان من المفترض أن تبدأ خلال 24 ساعة من المصادقة على الاتفاق.وصادقت الحكومة الإسرائيلية فجر الجمعة على اتفاق وقف النار مع حركة ، تمهيدًا لتعليق العمليات العسكرية في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين خلال 72 ساعة، مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين. (العربية)