عربي-دولي

بعد ساعات من إقرار اتفاق وقف النار.. قصف إسرائيلي على غزة

Lebanon 24
10-10-2025 | 00:18
لم تمرّ ساعات على إعلان الحكومة الإسرائيلية موافقتها رسميًا على اتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن في إطار المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، حتى شنّ الطيران الإسرائيلي صباح الجمعة غارات عنيفة على مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وحسب المعلومات، فإن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، في خرق واضح للتهدئة المنتظرة التي كان من المفترض أن تبدأ خلال 24 ساعة من المصادقة على الاتفاق.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية فجر الجمعة على اتفاق وقف النار مع حركة حماس، تمهيدًا لتعليق العمليات العسكرية في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين خلال 72 ساعة، مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين. (العربية)
