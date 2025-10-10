Advertisement

عربي-دولي

بسبب علاقة رومانسية مع امرأة صينية.. هذا ما حلّ بمسؤول أميركي

Lebanon 24
10-10-2025 | 01:10
Doc-P-1427537-638956807997268130.png
Doc-P-1427537-638956807997268130.png photos 0
قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها طردت دبلوماسيا أميركيا بسبب علاقة رومانسية اعترف بإقامتها مع امرأة صينية يزعم أن لها علاقات بالحزب الشيوعي الصيني.
ويُعتقد أن هذا الفصل هو الأول من نوعه لانتهاك حظر على مثل هذه العلاقات تم فرضه أواخر العام الماضي في عهد إدارة بايدن.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس في وقت سابق من هذا العام أنه في الأيام الأخيرة من رئاسة الديمقراطي جو بايدن، فرضت وزارة الخارجية حظراً على جميع موظفي الحكومة الأمريكية في الصين، وكذلك أفراد الأسرة والمقاولين الذين يحملون تصاريح أمنية، من أي علاقات رومانسية أو جنسية مع مواطنين صينيين.

وقال تومي بيجوت، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان، إن الدبلوماسي المعني تم فصله من الخدمة الخارجية بعد أن راجع الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو القضية وقررا أنه "اعترف بإخفاء علاقة رومانسية مع مواطنة صينية معروفة بعلاقات مع الحزب الشيوعي الصيني".

وقال بيجوت "تحت قيادة الوزير روبيو، سنحافظ على سياسة عدم التسامح مطلقا مع أي موظف يتم ضبطه متلبسا بتقويض الأمن القومي لبلادنا".

ولم يحدد البيان هوية الدبلوماسي، لكن ظهر هو وصديقته في مقطع فيديو تم تصويره سرا ونشره على الإنترنت المحافظ المتعصب جيمس أوكيف.

 
