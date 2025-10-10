بسبب علاقة رومانسية مع امرأة صينية.. هذا ما حلّ بمسؤول أميركي

Advertisement

ويُعتقد أن هذا الفصل هو الأول من نوعه لانتهاك حظر على مثل هذه العلاقات تم فرضه أواخر العام الماضي في عهد إدارة .وذكرت وكالة أسوشيتد برس في وقت سابق من هذا العام أنه في الأيام الأخيرة من رئاسة ، فرضت وزارة الخارجية حظراً على جميع موظفي الحكومة الأمريكية في ، وكذلك أفراد الأسرة والمقاولين الذين يحملون تصاريح أمنية، من أي علاقات رومانسية أو جنسية مع مواطنين صينيين.وقال تومي بيجوت، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان، إن الدبلوماسي المعني تم فصله من الخدمة الخارجية بعد أن راجع الرئيس ووزير الخارجية ماركو روبيو القضية وقررا أنه "اعترف بإخفاء علاقة رومانسية مع مواطنة صينية معروفة بعلاقات مع الحزب الشيوعي الصيني".وقال بيجوت "تحت قيادة الوزير روبيو، سنحافظ على سياسة عدم التسامح مطلقا مع أي موظف يتم ضبطه متلبسا بتقويض الأمن القومي لبلادنا".ولم يحدد البيان هوية الدبلوماسي، لكن ظهر هو وصديقته في مقطع فيديو تم تصويره سرا ونشره على الإنترنت المحافظ المتعصب جيمس أوكيف.