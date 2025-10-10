في إسرائيل.. وزيرة البيئة تتعرض لهجوم بعد استطلاع مثير للجدل

Advertisement

تعرضت وزيرة حماية البيئة ، عيديت سيلمان، لهجوم حاد في الداخل بعد نشرها استطلاع رأي حول التظاهرات المحتملة في عقب اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. وقد اعتبر معارضوها أن يقلل من شأن المتظاهرين ويظهر تجاهلاً للواقع الميداني، خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها الشارع الإسرائيلي.واستشاطت عضو ميراف بن آري غضباً، واعتبرت أن الاستطلاع يعكس جهل سيلمان بالتفاصيل الجغرافية والتاريخية لموقع التظاهرات، مستذكرة زياراتها السابقة إلى نصب تذكاري للرعاة قبل الحرب، معتبرة أن تصرفها يسلط الضوء على "فساد العملية السياسية وسلوك الحكومة تجاه المواطنين".كما أثار سفر وزيرة البيئة إلى لحضور للمناخ تساؤلات عن طبيعة رحلتها، حيث لم تشارك في أي مناقشات مهنية أو اجتماعات رسمية ذات صلة بعملها الحكومي، واكتفت بحضور خطاب رئيس الوزراء في ، ما زاد من حالة الغضب العام وأدى إلى فتح تحقيق رسمي حول الرحلة وتصرفاتها.ويعكس هذا الجدل حالة التوتر السياسي بعد اتفاقية تبادل الأسرى، حيث تتقاطع الإنسانية والسياسية مع تصرفات المسؤولين، ما يجعل أي خطوة أو تصريح وزاري عرضة للانتقادات والجدل الشعبي.