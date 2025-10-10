Advertisement

عربي-دولي

من زعيم كوريا الشماليّة.. "تعهد جديد" وهذا ما قاله

Lebanon 24
10-10-2025 | 06:47
A-
A+
Doc-P-1427693-638957010967596422.jpg
Doc-P-1427693-638957010967596422.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنَ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن تعهدهِ بتحويل كوريا الشمالية إلى ما وصفها بـ"أفضل جنة اشتراكية في العالم"، مُشيداً بنضال بلاده ضد ما أسماه "التهديد العسكريّ الذي تقوده أميركا ضد كوريا الشماليّة".
Advertisement
 
 
كلامُ جونغ أون جاء خلال خطاب له في احتفالات الذكرى السنوية للدولة بحضور ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ورئيس الحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام.
 
 
ويأتي خطاب كيم عشية الذكرى الـ80 لتأسيس حزب العمال الحاكم الذي يوافق اليوم الجمعة، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تعزيز شراكة مناهضة للغرب مع دول أخرى، حتى مع الإشارة إلى اهتمامه باستئناف الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.


وقد يكون العرض العسكري ذروة فعاليات الذكرى السنوية لكوريا الشمالية، حيث من المتوقع إقامته في وقت لاحق من اليوم الجمعة في ساحة في بيونغ يانغ، ومن المرجح أن يقف كيم إلى جانب قادة الصين وروسيا وغيرهم لمشاهدة عرض لبعض أحدث وأكثر أسلحته تطورا التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.


والتقى كيم جونغ أون الخميس رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، وديمتري ميدفيديف نائب الرئيس الروسي على هامش الاحتفالات، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام كورية شمالية.


وحيّا كيم جهود بكين في الحفاظ على "علاقات الصداقة والتعاون" بين البلدين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.


وتُعد الصين الحليف الأقرب لكوريا الشمالية رغم التوتر بينها بسبب البرنامج النووي لبيونغ يانغ.


بدوره، قال رئيس الوزراء الصيني إن "الحفاظ على علاقات الصداقة التقليدية والتعاون وتطويرها، هي سياسة لا تتزعزع للصين"، بحسب ما نقلت وكالة شينخوا الصينية. (الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
إطلاق صواريخ دفاع جوي جديدة باشراف زعيم كوريا الشمالية
lebanon 24
10/10/2025 15:56:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار طائرات مسيّرة ويأمر بتعزيز قدراتها من خلال الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
10/10/2025 15:56:24 Lebanon 24 Lebanon 24
كيم جونغ أون يتعهد بتحويل كوريا الشمالية إلى "أفضل جنة اشتراكية في العالم"
lebanon 24
10/10/2025 15:56:24 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية: منفتحون على محادثات مع الولايات المتحدة
lebanon 24
10/10/2025 15:56:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وكالة الأنباء

نائب الرئيس

مجلس الأمن

نائب رئيس

الجزيرة

الشمالي

النووي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:36 | 2025-10-10
08:30 | 2025-10-10
08:26 | 2025-10-10
08:19 | 2025-10-10
08:00 | 2025-10-10
07:46 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24