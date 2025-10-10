من زعيم كوريا الشماليّة.. "تعهد جديد" وهذا ما قاله

أعلنَ الزعيم الكوري كيم جونغ أون عن تعهدهِ بتحويل كوريا الشمالية إلى ما وصفها بـ"أفضل جنة اشتراكية في العالم"، مُشيداً بنضال بلاده ضد ما أسماه "التهديد العسكريّ الذي تقوده أميركا ضد كوريا الشماليّة".

كلامُ جونغ أون جاء خلال خطاب له في احتفالات الذكرى السنوية للدولة بحضور ديمتري ميدفيديف الروسي، ورئيس الحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام.



ويأتي خطاب كيم عشية الذكرى الـ80 لتأسيس حزب العمال الحاكم الذي يوافق اليوم الجمعة، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تعزيز شراكة مناهضة للغرب مع دول أخرى، حتى مع الإشارة إلى اهتمامه باستئناف الدبلوماسية مع .





وقد يكون العسكري ذروة فعاليات الذكرى السنوية لكوريا الشمالية، حيث من المتوقع إقامته في وقت لاحق من اليوم الجمعة في ساحة في بيونغ يانغ، ومن المرجح أن يقف كيم إلى جانب قادة وروسيا وغيرهم لمشاهدة عرض لبعض أحدث وأكثر أسلحته تطورا التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.





والتقى كيم جونغ أون الخميس رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، وديمتري ميدفيديف الروسي على هامش الاحتفالات، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام كورية شمالية.





وحيّا كيم جهود بكين في الحفاظ على "علاقات الصداقة والتعاون" بين البلدين، بحسب ما نقلت الكورية الشمالية.





وتُعد الصين الحليف الأقرب لكوريا الشمالية رغم التوتر بينها بسبب البرنامج لبيونغ يانغ.