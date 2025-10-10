26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
من زعيم كوريا الشماليّة.. "تعهد جديد" وهذا ما قاله
Lebanon 24
10-10-2025
|
06:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنَ الزعيم الكوري
الشمالي
كيم جونغ أون عن تعهدهِ بتحويل كوريا الشمالية إلى ما وصفها بـ"أفضل جنة اشتراكية في العالم"، مُشيداً بنضال بلاده ضد ما أسماه "التهديد العسكريّ الذي تقوده أميركا ضد كوريا الشماليّة".
Advertisement
كلامُ جونغ أون جاء خلال خطاب له في احتفالات الذكرى السنوية للدولة بحضور ديمتري ميدفيديف
نائب رئيس
مجلس الأمن
الروسي، ورئيس الحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام.
ويأتي خطاب كيم عشية الذكرى الـ80 لتأسيس حزب العمال الحاكم الذي يوافق اليوم الجمعة، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تعزيز شراكة مناهضة للغرب مع دول أخرى، حتى مع الإشارة إلى اهتمامه باستئناف الدبلوماسية مع
الولايات المتحدة
.
وقد يكون
العرض
العسكري ذروة فعاليات الذكرى السنوية لكوريا الشمالية، حيث من المتوقع إقامته في وقت لاحق من اليوم الجمعة في ساحة في بيونغ يانغ، ومن المرجح أن يقف كيم إلى جانب قادة
الصين
وروسيا وغيرهم لمشاهدة عرض لبعض أحدث وأكثر أسلحته تطورا التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.
والتقى كيم جونغ أون الخميس رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، وديمتري ميدفيديف
نائب الرئيس
الروسي على هامش الاحتفالات، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام كورية شمالية.
وحيّا كيم جهود بكين في الحفاظ على "علاقات الصداقة والتعاون" بين البلدين، بحسب ما نقلت
وكالة الأنباء
الكورية الشمالية.
وتُعد الصين الحليف الأقرب لكوريا الشمالية رغم التوتر بينها بسبب البرنامج
النووي
لبيونغ يانغ.
بدوره، قال رئيس الوزراء الصيني إن "الحفاظ على علاقات الصداقة التقليدية والتعاون وتطويرها، هي سياسة لا تتزعزع للصين"، بحسب ما نقلت وكالة شينخوا الصينية.
(الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
إطلاق صواريخ دفاع جوي جديدة باشراف زعيم كوريا الشمالية
Lebanon 24
إطلاق صواريخ دفاع جوي جديدة باشراف زعيم كوريا الشمالية
10/10/2025 15:56:24
10/10/2025 15:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار طائرات مسيّرة ويأمر بتعزيز قدراتها من خلال الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
رويترز: زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار طائرات مسيّرة ويأمر بتعزيز قدراتها من خلال الذكاء الاصطناعي
10/10/2025 15:56:24
10/10/2025 15:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
كيم جونغ أون يتعهد بتحويل كوريا الشمالية إلى "أفضل جنة اشتراكية في العالم"
Lebanon 24
كيم جونغ أون يتعهد بتحويل كوريا الشمالية إلى "أفضل جنة اشتراكية في العالم"
10/10/2025 15:56:24
10/10/2025 15:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية: منفتحون على محادثات مع الولايات المتحدة
Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية: منفتحون على محادثات مع الولايات المتحدة
10/10/2025 15:56:24
10/10/2025 15:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وكالة الأنباء
نائب الرئيس
مجلس الأمن
نائب رئيس
الجزيرة
الشمالي
النووي
تابع
قد يعجبك أيضاً
من الجيش الإسرائيلي.. تحذير لسكان غزة
Lebanon 24
من الجيش الإسرائيلي.. تحذير لسكان غزة
08:36 | 2025-10-10
10/10/2025 08:36:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان يلوّح بعقاب محتمل حال عودة الإبادة الجماعية إلى غزة
Lebanon 24
أردوغان يلوّح بعقاب محتمل حال عودة الإبادة الجماعية إلى غزة
08:30 | 2025-10-10
10/10/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صرخات ورعب في المكان.. زلزال قوي يعطل حفل زفاف داخل كنيسة (فيديو)
Lebanon 24
صرخات ورعب في المكان.. زلزال قوي يعطل حفل زفاف داخل كنيسة (فيديو)
08:26 | 2025-10-10
10/10/2025 08:26:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: جاهزون للتخلي عن حكم غزة بعد انتهاء الحرب
Lebanon 24
حماس: جاهزون للتخلي عن حكم غزة بعد انتهاء الحرب
08:19 | 2025-10-10
10/10/2025 08:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا حرمت لجنة نوبل ترامب جائزة السلام لعام 2025؟
Lebanon 24
لماذا حرمت لجنة نوبل ترامب جائزة السلام لعام 2025؟
08:00 | 2025-10-10
10/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خسائر "حزب الله" كبيرة
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
10:30 | 2025-10-09
09/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة حامل بطفلها الأوّل... هكذا أعلنت الخبر (فيديو)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة حامل بطفلها الأوّل... هكذا أعلنت الخبر (فيديو)
14:05 | 2025-10-09
09/10/2025 02:05:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضجة التي أحدثها تسريب فيديو لشجار بين وائل كفوري وزوجته.. هذا ما كشفته طليقته أنجيلا بشارة
Lebanon 24
بعد الضجة التي أحدثها تسريب فيديو لشجار بين وائل كفوري وزوجته.. هذا ما كشفته طليقته أنجيلا بشارة
01:59 | 2025-10-10
10/10/2025 01:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار نصّار بإحياء ملفات الاغتيالات : خطوة قضائية بمفاعيل سياسية؟
Lebanon 24
قرار نصّار بإحياء ملفات الاغتيالات : خطوة قضائية بمفاعيل سياسية؟
11:00 | 2025-10-09
09/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:36 | 2025-10-10
من الجيش الإسرائيلي.. تحذير لسكان غزة
08:30 | 2025-10-10
أردوغان يلوّح بعقاب محتمل حال عودة الإبادة الجماعية إلى غزة
08:26 | 2025-10-10
صرخات ورعب في المكان.. زلزال قوي يعطل حفل زفاف داخل كنيسة (فيديو)
08:19 | 2025-10-10
حماس: جاهزون للتخلي عن حكم غزة بعد انتهاء الحرب
08:00 | 2025-10-10
لماذا حرمت لجنة نوبل ترامب جائزة السلام لعام 2025؟
07:46 | 2025-10-10
خريطة تُوضح التفاصيل... من أين انسحب الجيش الإسرائيليّ في غزة؟
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
10/10/2025 15:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
10/10/2025 15:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
10/10/2025 15:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24