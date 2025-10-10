بالصورة... الجيش الإسرائيلي ينشر هذه الخريطة ويوجّه تحذيرًا عاجلًا للسكان

Advertisement

وأوضحت الخريطة أن القوات لا تزال تنتشر في ، ومعبر ، ومحور فيلادلفي جنوبًا، إضافةً إلى بيت حانون، وبيت لاهيا، والشجاعية شمالًا، فضلًا عن مواقع في "ناحال عوز" و"نيريم" وعدد من المحيطة بالقطاع.كما حذّر الجيش الإسرائيلي السكان من الاقتراب من نقاط تمركز قواته داخل غزة، بعد السماح لسكان الجنوب بالتحرك نحو الشمال عبر طريقَي الرشيد وصلاح الدين.كذلك، نبّه الجيش إلى ضرورة تجنّب الصيد أو السباحة والغوص في البحر على طول الساحل خلال الأيام المقبلة.كذلك منع "الاقتراب من المنطقة العازلة الملاصقىة لإسرائيل"، مؤكداً أن الأمر شديد الخطورة.أتى ذلك، بعدما انسحبت القوات الإسرائيلية من شارع الجلاء ومحيط منطقة الجامعات غربي مدينة غزة، وحي تل الهوا والزيتون جنوبها، فضلا عن بركة الشيخ شرق المدينة، وشارع الرشيد غربها.كما انسحب الجيش الإسرائيلي من منطقة أبو حميد ودوار بني سهيلا وسط المدينة.