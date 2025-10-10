21
عربي-دولي
بالصورة... الجيش الإسرائيلي ينشر هذه الخريطة ويوجّه تحذيرًا عاجلًا للسكان
Lebanon 24
10-10-2025
|
11:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر الجيش
الإسرائيلي
خريطة تُظهر مناطق تمركز قواته الحالية، تزامنًا مع انتهاء المرحلة الأولى من انسحابه من عدة مناطق في
قطاع غزة
، وتدفّق آلاف
النازحين
، اليوم الجمعة، من جنوب القطاع نحو
الشمال
.
وأوضحت الخريطة أن القوات
الإسرائيلية
لا تزال تنتشر في
رفح
، ومعبر
كرم أبو سالم
، ومحور فيلادلفي جنوبًا، إضافةً إلى بيت حانون، وبيت لاهيا، والشجاعية شمالًا، فضلًا عن مواقع في "ناحال عوز" و"نيريم" وعدد من
المستوطنات
المحيطة بالقطاع.
كما حذّر الجيش الإسرائيلي السكان من الاقتراب من نقاط تمركز قواته داخل غزة، بعد السماح لسكان الجنوب بالتحرك نحو الشمال عبر طريقَي الرشيد وصلاح الدين.
كذلك، نبّه الجيش إلى ضرورة تجنّب الصيد أو السباحة والغوص في البحر على طول الساحل خلال الأيام المقبلة.
كذلك منع "الاقتراب من المنطقة العازلة الملاصقىة لإسرائيل"، مؤكداً أن الأمر شديد الخطورة.
أتى ذلك، بعدما انسحبت القوات الإسرائيلية من شارع الجلاء ومحيط منطقة الجامعات غربي مدينة غزة، وحي تل الهوا والزيتون جنوبها، فضلا عن بركة الشيخ
رضوان
شرق المدينة، وشارع الرشيد غربها.
كما انسحب الجيش الإسرائيلي من منطقة أبو حميد ودوار بني سهيلا وسط المدينة.
