واشنطن أرسلت 200 جندي أميركي إلى إسرائيل.. هذا ما سيقومون به

Advertisement

أرسلت 200 جندي إلى للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ، و فق ما أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية اليوم السبت.ونقلت الشبكة عن مسؤولين مطلعين، أن تلك القوات ستعمل على إنشاء مركز تنسيق يشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأنه لن تدخل أي قوات أميركية إلى غزة.ووفقا لمسؤول أميركي، فإن الجنود الـ200 الذين سيرسلون إلى إسرائيل متخصصون في النقل والتخطيط، والخدمات اللوجستية والأمن والهندسة، وسيعملون جنبا إلى جنب مع ممثلين من دول شريكة أخرى، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.وبحسب الشبكة، يعتبر مركز التنسيق بمثابة خطوة أولى في المساعدة على تنفيذ عملية السلام، الأمر الذي سيتطلب تنسيقا مكثفا للمساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية.وتتوافد القوات المرسلة إلى إسرائيل لإنشاء مركز تدريجيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع وصول عناصر مختلفة جوا من الولايات المتحدة والشرق الأوسط.وقال مسؤولون إن الأدميرال ، الذي يشرف على القوات الأميركية في جميع أنحاء المنطقة بصفته رئيس الأميركية ومقرها تامبا بولاية ، وصل إلى إسرائيل أمس الجمعة.