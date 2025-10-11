مع سريان وقف اطلاق النار في غزة.. هل ستنشر واشنطن جنوداً في القطاع؟



وقال المسؤول لـ"العربية" إن "جنودنا لن يدخلوا إلى غزة بل قوة الاستقرار الدولية ستكون منتشرة". أوضح مسؤول أميركي رفيع المستوى، أن لن تنشر جنوداً في .وقال المسؤول لـ"العربية" إن "جنودنا لن يدخلوا إلى غزة بل قوة الاستقرار الدولية ستكون منتشرة".

كما أضاف أن "مهمة هذه القوة هي إقامة مدني عسكري ستكون مهمته تنظيم المساعدات الإنسانية بما فيه الشؤون العملانية وتوفير المساعدة الأمنية. وأردف أن "القوة ستراقب وتساعد في تطبيق وقف إطلاق النار". وتابع المسؤول قائلاً: "سيعمل في المركز ممثلون من كافة الشركاء المساهمين في لحفظ الاستقرار، وسيشارك فيه أيضاً ممثلون للمنظمات غير الحكومية الموجودة الآن على الأرض أو المنظمات التي تنضم في إلى العمل".

كما لفت إلى أنه "سيكون هناك مشاركون من القطاع الخاص، مشدداً على أن الجميع يريد مساعدة أهالي غزة."



كذلك أكد أن "تنسيق العمل ضروري وإلا تحولت الأمور إلى الفوضى وتتسبب بالأذى".

وأضاف أن "المركز سيعمل على المساعدة في الانتقال إلى الحكم المدني والعمل باتجاه واحد للوصول إلى نتائج بأسرع وقت".



كما صرح أنه "لتطبيق وقف النار سيكون هناك نزع لسلاح وسيعمل الفرقاء على التأكد من حدوث ذلك".



فيما ختم قائلاً إنه "ليس هناك سقف زمني للمهمة وما نريده هو وضع غزة في ظل حكم مدني، ونحن فقط مركز تنسيق أعمال وجهود".