عربي-دولي
مع سريان وقف اطلاق النار في غزة.. هل ستنشر واشنطن جنوداً في القطاع؟
Lebanon 24
11-10-2025
|
00:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضح مسؤول أميركي رفيع المستوى، أن
الولايات المتحدة
لن تنشر جنوداً في
قطاع غزة
.
وقال المسؤول لـ"العربية" إن "جنودنا لن يدخلوا إلى غزة بل قوة الاستقرار الدولية ستكون منتشرة".
كما أضاف أن "مهمة هذه القوة هي إقامة
مركز تنسيق
مدني عسكري ستكون مهمته تنظيم المساعدات الإنسانية بما فيه الشؤون العملانية وتوفير المساعدة الأمنية. وأردف أن "القوة ستراقب وتساعد في تطبيق وقف إطلاق النار". وتابع المسؤول قائلاً: "سيعمل في المركز ممثلون من كافة الشركاء المساهمين في
قوة دولية
لحفظ الاستقرار، وسيشارك فيه أيضاً ممثلون للمنظمات غير الحكومية الموجودة الآن على الأرض أو المنظمات التي تنضم في
المستقبل
إلى العمل".
كما لفت إلى أنه "سيكون هناك مشاركون من القطاع الخاص، مشدداً على أن الجميع يريد مساعدة أهالي غزة."
كذلك أكد أن "تنسيق العمل ضروري وإلا تحولت الأمور إلى الفوضى وتتسبب بالأذى".
وأضاف أن "المركز سيعمل على المساعدة في الانتقال إلى الحكم المدني والعمل باتجاه واحد للوصول إلى نتائج بأسرع وقت".
كما صرح أنه "لتطبيق وقف النار سيكون هناك نزع لسلاح
حماس
وسيعمل الفرقاء على التأكد من حدوث ذلك".
فيما ختم قائلاً إنه "ليس هناك سقف زمني للمهمة وما نريده هو وضع غزة في ظل حكم مدني، ونحن فقط مركز تنسيق أعمال وجهود".
