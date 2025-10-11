بعد ان حصلت عليها.. ماريا كورينا ماتشادو تهدي جائزة نوبل للسلام لترامب وهذا ما قاله

أقدمت الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، على اهداء للرئيس .

وكتبت ماريا على حسابها في إكس ، أمس الجمعة:" أهدي هذه الجائزة إلى الشعب المعذب وإلى لدعمه الحاسم لقضيتنا!".



ثم أكد لاحقاً خلال في ، مساء أمس، أن ماريا اتصلت بها وعرضت عليه الجائزة.



لكنه أردف ممازحاً" أنه لم يقبلها"، مضيفاً بأنها سيدة لطيفة جداً، وقد دعمها منذ مدة طويلة.