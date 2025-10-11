Advertisement

عربي-دولي

بعد ان حصلت عليها.. ماريا كورينا ماتشادو تهدي جائزة نوبل للسلام لترامب وهذا ما قاله

Lebanon 24
11-10-2025 | 02:22
أقدمت المعارضة الفنزويلية،  ماريا كورينا ماتشادو، على اهداء جائزة نوبل للسلام للرئيس الاميركي دونالد ترامب.
وكتبت ماريا على حسابها في إكس ، أمس الجمعة:" أهدي هذه الجائزة إلى الشعب الفنزويلي المعذب وإلى الرئيس ترامب لدعمه الحاسم لقضيتنا!".

ثم أكد ترامب لاحقاً خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، مساء أمس، أن ماريا اتصلت بها وعرضت عليه الجائزة.

لكنه أردف ممازحاً" أنه لم يقبلها"، مضيفاً بأنها سيدة لطيفة جداً، وقد دعمها منذ مدة طويلة.
