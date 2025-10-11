26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
القوات الروسية تعترض وتدمر ليلا 42 طائرة مسيّرة أوكرانية
Lebanon 24
11-10-2025
|
04:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعترضت قوات الدفاع الجوي الروسية ودمرت 42 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق 6 مقاطعات روسية، وفق ما أفادت
وزارة الدفاع الروسية
اليوم السبت.
Advertisement
وأضافت
وزارة الدفاع
في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً، إلى الساعة 7:00 صباحا بتوقيت
موسكو
يوم 11 تشرين الأول، اعترضت ودمرت منظومات الدفاع الجوي 42 طائرة مسيرة أوكرانية".
ولفتت الوزارة إلى أن "19 طائرة دون طيار تم تدميرها فوق
مقاطعة فولغوغراد
، و15 فوق مقاطعة روستوف، و3 فوق مقاطعة
أوليانوفسك
، وطائرتين دون طيار فوق مقاطعة فورونيج، وطائرتين دون طيار فوق
جمهورية
باشكورتوستان، وطائرة دون طيار واحدة فوق مقاطعة
ساراتوف
".
من ناحية ثانية، صرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم السبت، أن أطقم طائرات هجومية مسيرة من كتيبة المهام الخاصة، التابعة لمجموعة قوات "المركز"، دمّرت معدات عسكرية للقوات
الأوكرانية
بالقرب من كراسنوأرميسك (بوكروفسك) في دونيتسك.
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام روسية: وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 53 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
Lebanon 24
وسائل إعلام روسية: وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 53 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
11/10/2025 13:41:01
11/10/2025 13:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: تدمير 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع
Lebanon 24
الدفاع الروسية: تدمير 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع
11/10/2025 13:41:01
11/10/2025 13:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ريا نوفوستي: وحدات الدفاع الروسية دمرت 21 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل
Lebanon 24
ريا نوفوستي: وحدات الدفاع الروسية دمرت 21 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل
11/10/2025 13:41:01
11/10/2025 13:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الثلاث الماضية
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الثلاث الماضية
11/10/2025 13:41:01
11/10/2025 13:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية
مقاطعة فولغوغراد
وزارة الدفاع
أوليانوفسك
الأوكرانية
جمهورية
ساراتوف
موسكو
تابع
قد يعجبك أيضاً
كيم جونغ أون: جيشنا يجب أن يصبح كياناً لا يُقهر
Lebanon 24
كيم جونغ أون: جيشنا يجب أن يصبح كياناً لا يُقهر
05:34 | 2025-10-11
11/10/2025 05:34:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل وإصابة العشرات بهجوم بطائرة مسيّرة في غرب السودان
Lebanon 24
مقتل وإصابة العشرات بهجوم بطائرة مسيّرة في غرب السودان
05:31 | 2025-10-11
11/10/2025 05:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال 24 ساعة.. انتشال 135 جثمانا من تحت الأنقاض في قطاع غزة
Lebanon 24
خلال 24 ساعة.. انتشال 135 جثمانا من تحت الأنقاض في قطاع غزة
04:55 | 2025-10-11
11/10/2025 04:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ضمن صفقة الاسرى.. 195 محكوماً بالمؤبد سيطلق سراحهم
Lebanon 24
ضمن صفقة الاسرى.. 195 محكوماً بالمؤبد سيطلق سراحهم
04:54 | 2025-10-11
11/10/2025 04:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة.. هذا ما أعلنته الاونروا
Lebanon 24
6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة.. هذا ما أعلنته الاونروا
04:43 | 2025-10-11
11/10/2025 04:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء.. إليكم وثيقة بـ"تشكيلات جديدة" في قوى الأمن
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم وثيقة بـ"تشكيلات جديدة" في قوى الأمن
13:50 | 2025-10-10
10/10/2025 01:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع سريّ عند نصرالله قبيل اغتياله.. تفاصيل يعلنها تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
اجتماع سريّ عند نصرالله قبيل اغتياله.. تفاصيل يعلنها تقرير إسرائيلي
15:30 | 2025-10-10
10/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم... الطفلة أريج فُقِدَت خلال وجودها مع عائلتها
Lebanon 24
صباح اليوم... الطفلة أريج فُقِدَت خلال وجودها مع عائلتها
10:08 | 2025-10-10
10/10/2025 10:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... صخورٌ سقطت من شاحنة على سيارات!
Lebanon 24
بالفيديو... صخورٌ سقطت من شاحنة على سيارات!
09:22 | 2025-10-10
10/10/2025 09:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يسابق الوقت
Lebanon 24
الجيش يسابق الوقت
09:00 | 2025-10-10
10/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:34 | 2025-10-11
كيم جونغ أون: جيشنا يجب أن يصبح كياناً لا يُقهر
05:31 | 2025-10-11
مقتل وإصابة العشرات بهجوم بطائرة مسيّرة في غرب السودان
04:55 | 2025-10-11
خلال 24 ساعة.. انتشال 135 جثمانا من تحت الأنقاض في قطاع غزة
04:54 | 2025-10-11
ضمن صفقة الاسرى.. 195 محكوماً بالمؤبد سيطلق سراحهم
04:43 | 2025-10-11
6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة.. هذا ما أعلنته الاونروا
04:30 | 2025-10-11
أثرياء التكنولوجيا يجهزون أنفسهم للكارثة.. فهل من داع للقلق؟
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
11/10/2025 13:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
11/10/2025 13:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
11/10/2025 13:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24