عربي-دولي

القوات الروسية تعترض وتدمر ليلا 42 طائرة مسيّرة أوكرانية

Lebanon 24
11-10-2025 | 04:15
اعترضت قوات الدفاع الجوي الروسية ودمرت 42 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق 6 مقاطعات روسية، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت. 
وأضافت وزارة الدفاع في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً، إلى الساعة 7:00 صباحا بتوقيت موسكو يوم 11 تشرين الأول، اعترضت ودمرت منظومات الدفاع الجوي 42 طائرة مسيرة أوكرانية".

ولفتت الوزارة إلى أن "19 طائرة دون طيار تم تدميرها فوق مقاطعة فولغوغراد، و15 فوق مقاطعة روستوف، و3 فوق مقاطعة أوليانوفسك، وطائرتين دون طيار فوق مقاطعة فورونيج، وطائرتين دون طيار فوق جمهورية باشكورتوستان، وطائرة دون طيار واحدة فوق مقاطعة ساراتوف".

من ناحية ثانية، صرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم السبت، أن أطقم طائرات هجومية مسيرة من كتيبة المهام الخاصة، التابعة لمجموعة قوات "المركز"، دمّرت معدات عسكرية للقوات الأوكرانية بالقرب من كراسنوأرميسك (بوكروفسك) في دونيتسك.
 
