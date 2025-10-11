القوات الروسية تعترض وتدمر ليلا 42 طائرة مسيّرة أوكرانية

Advertisement

اعترضت قوات الدفاع الجوي الروسية ودمرت 42 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق 6 مقاطعات روسية، وفق ما أفادت اليوم السبت.وأضافت في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً، إلى الساعة 7:00 صباحا بتوقيت يوم 11 تشرين الأول، اعترضت ودمرت منظومات الدفاع الجوي 42 طائرة مسيرة أوكرانية".ولفتت الوزارة إلى أن "19 طائرة دون طيار تم تدميرها فوق ، و15 فوق مقاطعة روستوف، و3 فوق مقاطعة ، وطائرتين دون طيار فوق مقاطعة فورونيج، وطائرتين دون طيار فوق باشكورتوستان، وطائرة دون طيار واحدة فوق مقاطعة ".من ناحية ثانية، صرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم السبت، أن أطقم طائرات هجومية مسيرة من كتيبة المهام الخاصة، التابعة لمجموعة قوات "المركز"، دمّرت معدات عسكرية للقوات بالقرب من كراسنوأرميسك (بوكروفسك) في دونيتسك.