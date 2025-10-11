Advertisement

عربي-دولي

6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة.. هذا ما أعلنته الاونروا

Lebanon 24
11-10-2025 | 04:43
أكدت "الأونروا" أن لديها آلاف الشاحنات الجاهزة للدخول.

وقال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، للعربية/الحدث: "لدينا 6000 شاحنة تنتظر على أبواب القطاع".
كما أكد أن الوكالة مستعدة لتقديم مواد إغاثية تكفي سكان غزة لأشهر عدة.

إلى ذلك، أوضح أن الأولوية تكمن في إعادة طلاب غزة إلى المدارس بعد عامين من الحرب المدمرة.
