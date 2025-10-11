6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة.. هذا ما أعلنته الاونروا

أكدت "الأونروا" أن لديها آلاف الشاحنات الجاهزة للدخول.



وقال ، لوكالة غوث اللاجئين ، للعربية/الحدث: "لدينا 6000 شاحنة تنتظر على أبواب القطاع".

كما أكد أن الوكالة مستعدة لتقديم مواد إغاثية تكفي لأشهر عدة.



إلى ذلك، أوضح أن الأولوية تكمن في إعادة طلاب غزة إلى المدارس بعد عامين من الحرب المدمرة.