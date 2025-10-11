Advertisement

عربي-دولي

خلال 24 ساعة.. انتشال 135 جثمانا من تحت الأنقاض في قطاع غزة

Lebanon 24
11-10-2025 | 04:55
A-
A+
Doc-P-1428051-638957806564219823.jpeg
Doc-P-1428051-638957806564219823.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 155 جثمانا، منها 135 انتشلت من تحت الأنقاض من مختلف مناطق القطاع، وفق ما أفادت مصادر طبية فلسطينية. 
Advertisement

وذكرت المصادر "أن 19 شهيدا ارتقوا بغارات الاحتلال"، التي لم تتوقف على القطاع، رغم دخول اتفاق "وقف إطلاق النار" حيز التنفيذ، بالإضافة إلى شهيد متأثرا بإصابته السابقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبحسب المصادر، استشهد 16 مواطنا جراء قصف منزل لعائلة غبون جنوب مدينة غزة، فيما استشهد مواطن في حي الشيخ رضوان شمال المدينة، كما استشهد مواطنان في غارة إسرائيلية جنوبي مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

ووصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة جثامين 43 شخصا، وإلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة جثامين 60 شخصا، وجثامين 4 أشخاص إلى مستشفى العودة في النصيرات، و16 قتيلا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، و32 قتيلا إلى مستشفى ناصر في خان يونس.
 
مواضيع ذات صلة
87 شهيداً منهم 16 من منتظري المساعدات جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 24 ساعة
lebanon 24
11/10/2025 13:41:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: 22 شهيدا و269 جريحا من منتظري المساعدات في القطاع خلال 24 ساعة
lebanon 24
11/10/2025 13:41:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: مستشفيات القطاع استقبلت 70 شهيدا و356 مصابا خلال 24 ساعة
lebanon 24
11/10/2025 13:41:21 Lebanon 24 Lebanon 24
انتشال 160 جثة من تحت الركام في غزة مع استمرار الهدنة (الحدث)
lebanon 24
11/10/2025 13:41:21 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى شهداء الأقصى

وكالة الأنباء

مستشفى الشفاء

شهداء الأقصى

الفلسطينية

جنوب مدينة

خان يونس

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:34 | 2025-10-11
05:31 | 2025-10-11
04:54 | 2025-10-11
04:43 | 2025-10-11
04:30 | 2025-10-11
04:15 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24