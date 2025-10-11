26
خلال 24 ساعة.. انتشال 135 جثمانا من تحت الأنقاض في قطاع غزة
Lebanon 24
11-10-2025
|
04:55
A-
A+
استقبلت مستشفيات
قطاع غزة
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 155 جثمانا، منها 135 انتشلت من تحت الأنقاض من مختلف مناطق القطاع، وفق ما أفادت مصادر طبية فلسطينية.
وذكرت المصادر "أن 19 شهيدا ارتقوا بغارات
الاحتلال
"، التي لم تتوقف على القطاع، رغم دخول اتفاق "وقف إطلاق النار" حيز التنفيذ، بالإضافة إلى
شهيد
متأثرا بإصابته السابقة، وفقا لما ذكرته
وكالة الأنباء
الفلسطينية
"وفا".
وبحسب المصادر، استشهد 16 مواطنا جراء قصف منزل لعائلة غبون
جنوب مدينة
غزة، فيما استشهد مواطن في حي الشيخ
رضوان
شمال المدينة، كما استشهد مواطنان في غارة إسرائيلية جنوبي مدينة
خان يونس
، جنوب القطاع.
ووصل إلى
مستشفى الشفاء
في مدينة غزة جثامين 43 شخصا، وإلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة جثامين 60 شخصا، وجثامين 4 أشخاص إلى مستشفى العودة في النصيرات، و16 قتيلا إلى
مستشفى شهداء الأقصى
في دير البلح، و32 قتيلا إلى مستشفى ناصر في خان يونس.
تابع
