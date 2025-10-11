إقرأوا ما أعلنه تقريرٌ إسرائيلي عن السنوار و "حماس".. خرجت "متماسكة"!

نشرت صحيفة "هآرتس" تقريراً جديداً قالت فيه إنّ الحرب في غزة تقترب من نهايتها، لكنها لا تمثل انتصاراً حقيقياً لإسرائيل.

التقرير قال إن "حركة " خرجت من الصراع متماسكة وحررت الأسرى ، وأعادت القضية إلى مركز الاهتمام العالمي، في حين لم تحقق تل أبيب انتصارا حقيقيا في القطاع.





التقرير قال إنّ "حماس استطاعت حتى اليوم الأخير من الحرب الحفاظ على هيكلها التنظيمي وقيادتها السياسية في القطاع"، مشيراً إلى أن أفراد الحركة "صمدوا"، إذ لم ينشق أي أحد منهم أو يُحاول إنشاء منظمة منافسة أو التفاوض بشكل مستقل على الاستسلام أو بيع الأسرى الإسرائيليين مقابل المال، وهو ما يدل على صلابة بنية حماس التنظيمية وقدرتها على البقاء رغم الحصار والدمار.





وأكد أن حركة حماس ستظل فاعلاً مؤثراً في مستقبل القطاع، مشيراً إلى أن التهديدات التي تواجهها من المليشيات الموالية لإسرائيل داخل غزة ضئيلة، ومن المرجح أن تتلاشى هذه المجموعات بمجرد توقف الجيش عن حمايتها.







كذلك، قال التقرير إن حماس خرجت من الحرب بإنجازين رئيسيين، أولهما إعادة القضية إلى صدارة الأجندة الدولية بعد أن سعى نتنياهو طوال فترة رئاسته للحكومة إلى طمسها من خلال التطبيع مع دول عربية وتهميش الفلسطينيين سياسيا والعمل على تقسيمهم وعزلهم دوليا.





وفي هذا الصدد، أشاد التقرير بفهم يحيى السنوار العميق للمشهد الدولي، ففي حين أصر نتنياهو على أن "إقامة الدولة الفلسطينية تعد مكافأة للإرهاب" تمكن رئيس حماس السابق منذ البداية من قراءة المزاج وفهم المشهد الدولي بشكل أفضل.





يرى الكاتب أن نجاح حماس المرتقب في الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين يعد رسالة خطيرة لكل مقاوم "أهجم، وحتى لو صدر بحقك 100 حكم مؤبد فسنخرجك".





ونجح السنوار، عبر هجوم 7 تشرين الأول 2023 وتبعاته، في إيصال معاناة غزة إلى الملايين حول العالم، واستطاع استمالة شعوب بأكملها إلى صف الفلسطينيين، مما أعاد ملف إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى صدارة المبادرات السياسية، وفق التحليل.



