25
o
بيروت
24
o
طرابلس
26
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
19
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
19
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بداية الصلح.. ممداني يثني على ترامب بعد اتفاق غزة
Lebanon 24
11-10-2025
|
09:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفصح مرشح الحزب
الديمقراطي
لمنصب عمدة نيويورك، زهران ممداني، عن استعداد لإقرار فضل الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في حال نجاحه في التوسط لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال مقابلة مع شبكة "
سي إن
إن".
Advertisement
وقال ممداني: "سأثني على
ترامب
إذا تم تنفيذ الاتفاق وحقق السلام"، لكنه شدد على أن الاتفاق لا يمكنه محو المآسي السابقة، سواء كانت جرائم الحرب التي ارتكبتها
حماس
في 7 تشرين الأول أو ما وصفه بالإبادة الجماعية التي نفذتها الحكومة
الإسرائيلية
بحق
الفلسطينيين
.
وأضاف المرشح الديمقراطي المعروف بانتقاداته لترامب: "لا يوجد اتفاق يعيد الأنقاض أو يعيد الأمور إلى ما كانت عليه".
ويشار إلى أن ممداني، في بيانه بمناسبة الذكرى الثانية لهجمات 7 تشرين الأول، دان حماس وإسرائيل والولايات المتحدة، التي اعتبرها "متواطئة" في الجهود الحربية الإسرائيلية.
وإذا ما فاز بمقعد العمدة، سيكون أول مسلم يشغل المنصب في نيويورك، وتضم دائرته واحدة من أكبر التجمعات العربية الأميركية، ويقطن فيها العديد من المطاعم والمقاهي والمساجد
الفلسطينية
في حي أستوريا.
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الكتلة الوطنية تأمل في أن يكون اتفاق غزة بدايةً لمسار صناعة السلام في المنطقة
Lebanon 24
الكتلة الوطنية تأمل في أن يكون اتفاق غزة بدايةً لمسار صناعة السلام في المنطقة
11/10/2025 18:22:11
11/10/2025 18:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
غوتيريش: يجب أن يشكل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بداية لتحقيق السلام في المنطقة
Lebanon 24
غوتيريش: يجب أن يشكل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بداية لتحقيق السلام في المنطقة
11/10/2025 18:22:11
11/10/2025 18:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الحواط: أمامنا فرصة أساسية ومحورية مع بداية عهد جديد يعيد تفعيل الدستور واتفاق الطائف
Lebanon 24
الحواط: أمامنا فرصة أساسية ومحورية مع بداية عهد جديد يعيد تفعيل الدستور واتفاق الطائف
11/10/2025 18:22:11
11/10/2025 18:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": العسكريون المتقاعدون ينفّذون تحركاً احتجاجياً في ساحة رياض الصلح
Lebanon 24
"لبنان 24": العسكريون المتقاعدون ينفّذون تحركاً احتجاجياً في ساحة رياض الصلح
11/10/2025 18:22:11
11/10/2025 18:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الفلسطينيين
الإسرائيلية
الفلسطينية
الديمقراطي
الإسرائيلي
سكاي نيوز
تابع
قد يعجبك أيضاً
غزة تبحث عن مفقوديها
Lebanon 24
غزة تبحث عن مفقوديها
11:03 | 2025-10-11
11/10/2025 11:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عقبات أمام اتفاق غزة.. مجلة أميركيّة تتحدّث
Lebanon 24
عقبات أمام اتفاق غزة.. مجلة أميركيّة تتحدّث
11:00 | 2025-10-11
11/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي لترامب: أثق بقدرتك على إنهاء الحرب كما فعلت في غزة
Lebanon 24
زيلينسكي لترامب: أثق بقدرتك على إنهاء الحرب كما فعلت في غزة
10:43 | 2025-10-11
11/10/2025 10:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لوكورنو: الحكومة المقبلة يجب أن لا تكون رهينة للأحزاب
Lebanon 24
لوكورنو: الحكومة المقبلة يجب أن لا تكون رهينة للأحزاب
10:40 | 2025-10-11
11/10/2025 10:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتفاق غزة.. هذا ما قاله روبيو عن السيسي
Lebanon 24
بعد اتفاق غزة.. هذا ما قاله روبيو عن السيسي
08:33 | 2025-10-11
11/10/2025 08:33:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء.. إليكم وثيقة بـ"تشكيلات جديدة" في قوى الأمن
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم وثيقة بـ"تشكيلات جديدة" في قوى الأمن
13:50 | 2025-10-10
10/10/2025 01:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع سريّ عند نصرالله قبيل اغتياله.. تفاصيل يعلنها تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
اجتماع سريّ عند نصرالله قبيل اغتياله.. تفاصيل يعلنها تقرير إسرائيلي
15:30 | 2025-10-10
10/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
09:12 | 2025-10-11
11/10/2025 09:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!
03:30 | 2025-10-11
11/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الجيش الإسرائيلي ينشر هذه الخريطة ويوجّه تحذيرًا عاجلًا للسكان
Lebanon 24
بالصورة... الجيش الإسرائيلي ينشر هذه الخريطة ويوجّه تحذيرًا عاجلًا للسكان
11:26 | 2025-10-10
10/10/2025 11:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:03 | 2025-10-11
غزة تبحث عن مفقوديها
11:00 | 2025-10-11
عقبات أمام اتفاق غزة.. مجلة أميركيّة تتحدّث
10:43 | 2025-10-11
زيلينسكي لترامب: أثق بقدرتك على إنهاء الحرب كما فعلت في غزة
10:40 | 2025-10-11
لوكورنو: الحكومة المقبلة يجب أن لا تكون رهينة للأحزاب
08:33 | 2025-10-11
بعد اتفاق غزة.. هذا ما قاله روبيو عن السيسي
08:13 | 2025-10-11
بعد تسلمها نوبل للسلام.. ماتشادو تقدمها لترامب
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
11/10/2025 18:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
11/10/2025 18:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
11/10/2025 18:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24