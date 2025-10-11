Advertisement

عربي-دولي

بداية الصلح.. ممداني يثني على ترامب بعد اتفاق غزة

Lebanon 24
11-10-2025 | 09:12
أفصح مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك، زهران ممداني، عن استعداد لإقرار فضل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حال نجاحه في التوسط لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن".
وقال ممداني: "سأثني على ترامب إذا تم تنفيذ الاتفاق وحقق السلام"، لكنه شدد على أن الاتفاق لا يمكنه محو المآسي السابقة، سواء كانت جرائم الحرب التي ارتكبتها حماس في 7 تشرين الأول أو ما وصفه بالإبادة الجماعية التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وأضاف المرشح الديمقراطي المعروف بانتقاداته لترامب: "لا يوجد اتفاق يعيد الأنقاض أو يعيد الأمور إلى ما كانت عليه".

ويشار إلى أن ممداني، في بيانه بمناسبة الذكرى الثانية لهجمات 7 تشرين الأول، دان حماس وإسرائيل والولايات المتحدة، التي اعتبرها "متواطئة" في الجهود الحربية الإسرائيلية.

وإذا ما فاز بمقعد العمدة، سيكون أول مسلم يشغل المنصب في نيويورك، وتضم دائرته واحدة من أكبر التجمعات العربية الأميركية، ويقطن فيها العديد من المطاعم والمقاهي والمساجد الفلسطينية في حي أستوريا.
 
(سكاي نيوز)
