لتأمين رواتب العسكريين.. هذا ما قرّره ترامب

Advertisement

وقال على منصّة Truth Social: "أستخدم سلطاتي كقائد أعلى لتكليف وزير الحرب بيت هيغست بتوجيه جميع الأموال المتاحة لدفع رواتب قواتنا في 15 تشرين الاول. لقد وجدنا الأموال اللازمة لذلك، وسيستخدم الوزير هيغست هذه الأموال لدفع رواتب قواتنا".يأتي القرار بينما تتواصل مساعي المسؤولين الأميركيين للتوصل إلى اتفاق يجنّب مزيدًا من تداعيات الإغلاق على والاقتصاد. ويُذكر أن الإغلاق الحكومي يحدث عند تعذّر إقرار ميزانية السنة المالية في ، ما يوقف جزئيًا عمل مؤسسات ممولة اتحاديًا.وكان ترامب قد لوّح سابقًا بإمكانية استثمار الإغلاق لفرض تخفيضات كبيرة في أعداد الموظفين والرواتب، محمّلًا مسؤولية التعثّر في تمرير الميزانية.