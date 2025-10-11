Advertisement

إقتصاد

لتأمين رواتب العسكريين.. هذا ما قرّره ترامب

Lebanon 24
11-10-2025 | 15:29
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تكليف وزير الحرب بيت هيغست بتوجيه جميع الأموال المتاحة لصرف رواتب العسكريين الأميركيين الأسبوع المقبل، على الرغم من تعليق عمل الحكومة.
وقال ترامب على منصّة Truth Social: "أستخدم سلطاتي كقائد أعلى لتكليف وزير الحرب بيت هيغست بتوجيه جميع الأموال المتاحة لدفع رواتب قواتنا في 15 تشرين الاول. لقد وجدنا الأموال اللازمة لذلك، وسيستخدم الوزير هيغست هذه الأموال لدفع رواتب قواتنا".

يأتي القرار بينما تتواصل مساعي المسؤولين الأميركيين للتوصل إلى اتفاق يجنّب مزيدًا من تداعيات الإغلاق على الخدمات الحكومية والاقتصاد. ويُذكر أن الإغلاق الحكومي يحدث عند تعذّر إقرار ميزانية السنة المالية في الكونغرس، ما يوقف جزئيًا عمل مؤسسات ممولة اتحاديًا.

وكان ترامب قد لوّح سابقًا بإمكانية استثمار الإغلاق لفرض تخفيضات كبيرة في أعداد الموظفين والرواتب، محمّلًا الديمقراطيين مسؤولية التعثّر في تمرير الميزانية.
من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24