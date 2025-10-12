Advertisement

عربي-دولي

تأزم جديد في ملف نهر النيل.. مصر تنتقد إثيوبيا

Lebanon 24
12-10-2025 | 07:10
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، "إن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل".
وأشار الى "أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نهج إثيوبيا غير المسؤول".
وأكد السيسي "أن إثيوبيا سعت لفرض الأمر الواقع وتسببت في الإضرار بدولتي المصب". (العربية)
