عربي-دولي
وزير الداخلية الألماني: توسيع نطاق الترحيل بحيث لا يقتصر على مرتكبي الجرائم فحسب
Lebanon 24
12-10-2025
|
13:22
A-
A+
يسعى
وزير الداخلية
الألماني ألكسندر دوبرينت إلى توسيع نطاق الترحيل إلى
سوريا
، بحيث لا يقتصر على مرتكبي الجرائم فحسب، بل سيشمل أيضاً الشباب السوريين الذين لا يحق لهم الإقامة في
ألمانيا
.
ووجّه الوزير المنتمي إلى "
الحزب المسيحي
الاجتماعي البافاري" تعليماته للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لاستئناف دراسة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين.
وأكدت متحدثة باسم الوزارة أن هذه التعليمات تتعلق بطلبات مقدمة "بالدرجة الأولى من شبان قادرين على العمل". كما يعتزم دوبرينت رفض طلبات اللجوء المقدمة من سوريين عادوا إلى بلادهم في زيارات بعد فرارهم منها.
غير أن تنفيذ عمليات الترحيل المحتملة مشروط باتفاق مع الحكومة الجديدة في
دمشق
. وقال دوبرينت لصحيفة "
بيلد
"
الألمانية
:" نعمل على إبرام اتفاق مع سوريا لجعل عمليات الإعادة ممكنة. نريد أن نبدأ بترحيل مرتكبي الجرائم".
