عربي-دولي

الشرع: السويداء منّا وفينا

Lebanon 24
12-10-2025 | 16:52
حثّ الرئيس السوري أحمد الشرع السوريين على التبرّع بسخاء لحملة "السويداء منا وفينا» التي انطلقت مساء الأحد لدعم المحافظة. وقال خلال اجتماع للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات إنه اقترح على محافظ السويداء مصطفى بكور إطلاق صندوق لجمع التبرعات «تعبيرًا عن الوحدة الوطنية".
واعتبر الشرع أن الصندوق "ربما يرمّم بعض الجرح الذي حصل بين السويداء وباقي المحافظات، ويعبّر أيضًا عن أن تكون السويداء من الوطن"، مضيفًا: "السويداء منا وفينا كما هو مرفوع هذا الشعار". ودعا الحضور إلى السخاء في التبرّع "للتعبير عن اللحمة الوطنية بشكل جيّد".

وأشار إلى وجود "أطراف تسعى لفصل السويداء عن باقي سوريا"، مؤكدًا أن "هذا التوجّه لا يمثّل أبناء المحافظة"، وفق تعبيره.
الوحدة الوطنية

أحمد الشرع

مصطفى بكور

السويداء

السويدا

مصطفى ب

السويد

سوريا

