الشرع: السويداء منّا وفينا

حثّ الرئيس السوري السوريين على التبرّع بسخاء لحملة " منا وفينا» التي انطلقت مساء الأحد لدعم المحافظة. وقال خلال اجتماع للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات إنه اقترح على محافظ السويداء إطلاق صندوق لجمع التبرعات «تعبيرًا عن ".واعتبر أن الصندوق "ربما يرمّم بعض الجرح الذي حصل بين السويداء وباقي المحافظات، ويعبّر أيضًا عن أن تكون السويداء من الوطن"، مضيفًا: "السويداء منا وفينا كما هو مرفوع هذا الشعار". ودعا الحضور إلى السخاء في التبرّع "للتعبير عن اللحمة الوطنية بشكل جيّد".وأشار إلى وجود "أطراف تسعى لفصل السويداء عن باقي "، مؤكدًا أن "هذا التوجّه لا يمثّل أبناء المحافظة"، وفق تعبيره.