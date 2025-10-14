Advertisement

عربي-دولي

فيديو أثار ضجّة في دولة عربيّة... قطع إصبعه لإهدائه لرئيس الوزراء

Lebanon 24
14-10-2025 | 07:40
A-
A+
Doc-P-1429285-638960500564165553.jpg
Doc-P-1429285-638960500564165553.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، الجدل في العراق، بعدما أقدم شيخ عشيرة في محافظة النجف على قطع جزء من إصبعه، بهدف إهدائه لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ومرشحه في المحافظة ناظم الشبلي.

 
وهرع عدد من الحاضرين لمساعدة الشيخ، بعدما قطع جزءاً من إصبعه بواسطة سيف. (ارم نيوز)
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميكروفونات الأمم المتحدة تعرقل خطاب الزعماء وتثير ضجة (فيديو)
lebanon 24
14/10/2025 16:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو أثار ضجّة... بعدما حاول دهس أحد الرتباء قوى الأمن أوقفته
lebanon 24
14/10/2025 16:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء العراق: أي اعتداء على دولة عربية أو إسلامية تهديد للأمن الجماعي
lebanon 24
14/10/2025 16:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء القطري: الدول العربية والإسلامية وضعت جهدها لبقاء الفلسطينيين بأرضهم والوصول لحل الدولتين
lebanon 24
14/10/2025 16:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

محمد شياع السوداني

رئيس الوزراء محمد

شياع السوداني

الوزراء محمد

محمد شياع

محمد شيا

ارم نيوز

السودان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2025-10-14
08:26 | 2025-10-14
08:00 | 2025-10-14
07:48 | 2025-10-14
07:30 | 2025-10-14
07:00 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24