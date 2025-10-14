فيديو أثار ضجّة في دولة عربيّة... قطع إصبعه لإهدائه لرئيس الوزراء

هذي القصص والسوالف شبعنا منها بوقت صدام........
...........................................
في حادثة غريبة .. حاول أحد الشيوخ خلال لقاء لأحد المرشحين قطع إصبعه وتقديمه هدية للمرشح ولرئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل أن يتدخل الحاضرون ويمنعوه من ذلك pic.twitter.com/b0XGITnHUy
— ابو مريم (@AMrym93884) October 14, 2025
هذي القصص والسوالف شبعنا منها بوقت صدام........
...........................................
في حادثة غريبة .. حاول أحد الشيوخ خلال لقاء لأحد المرشحين قطع إصبعه وتقديمه هدية للمرشح ولرئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل أن يتدخل الحاضرون ويمنعوه من ذلك pic.twitter.com/b0XGITnHUy