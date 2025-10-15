بريطانيا: مقاتلاتنا ستواصل حماية أجواء بولندا حتى نهاية 2025

Advertisement

قال هيلي، اليوم الأربعاء، " تحديات لن تتوقف والناتو جاهز للرد".وأشار الى "أن مقاتلاتنا ستواصل حماية أجواء حتى نهاية العام".أضاف: سنزود بـ 100 مسيرة حتى نهاية العام. (العربية)