عربي-دولي

بريطانيا: مقاتلاتنا ستواصل حماية أجواء بولندا حتى نهاية 2025

Lebanon 24
15-10-2025 | 02:21
قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، اليوم الأربعاء، " تحديات روسيا لن تتوقف والناتو جاهز للرد".
وأشار الى "أن مقاتلاتنا ستواصل حماية أجواء بولندا حتى نهاية العام".
أضاف: سنزود أوكرانيا بـ 100 مسيرة حتى نهاية العام. (العربية)
