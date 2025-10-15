نيويورك تايمز: تحديات لوجستية تواجه توريد صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا

Advertisement

في تقرير لصحيفة تايمز، تم تسليط الضوء على التحديات الجسيمة التي قد تواجهها في حال سعت إلى توريد صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا.وأشار التقرير إلى أن "عملية تسليم هذه الصواريخ ستواجه عقبات لوجستية كبيرة، يأتي في مقدمتها افتقار إلى منصات الإطلاق البرية أو البحرية القادرة على تشغيل هذا النوع المتقدم من الصواريخ."يأتي هذا في أعقاب تصريح الرئيس الأمريكي بأنه "اقترب فعليا من اتخاذ قرار بشأن إمكانية توريد الصواريخ الجوالة لأوكرانيا"، معربا في الوقت ذاته عن رغبته في "استيضاح النوايا والاستراتيجيات المزمعة لاستخدام هذه الصواريخ من قبل النظام الحاكم في ."وفي خضم السياق نفسه، ذكرت صحيفة "موندو" أن الرئيس الأمريكي يدرس حاليا تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بكميات محدودة كأداة للضغط على لإجبارها على الدخول في مفاوضات.(روسيا اليوم)