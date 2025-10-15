بعد الإعدامات الميدانية في غزة.. مصدر بحماس: تمت وفق الإجراءات القانونية

Advertisement

أكد مصدر في حركة أن "تنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء والمجرمين تم بعد استيفاء الإجراءات القانونية".كما أضاف المصدر أن "جميع من نفذت بحقهم جرى التحقيق والتحري الأمني بشأنهم"، وفق زعمه.أتى ذلك، بعدما اندلعت اشتباكات خلال مداهمات لحماس ضد مجموعات وصفتها بـ"المطلوبة والخارجة عن القانون" أمس الثلاثاء في شرق مدينة غزة.كما اشتبك مسلحو حماس مع أفراد من عشيرة دغمش يومي الأحد والاثنين، ما أدى إلى مقتل عدد من أفرادها، إلى جانب عدد من عناصر الحركة، وفقا لمصادر أمنية.وكانت مشاهد لمسلحين من حماس نفذوا عمليات إعدام علنية بحق فلسطينيين في غزة انتشرت منذ يوم الاثنين، في حين أكد مصدر أمني في الحركة "أنهم تعاملوا وفقاً لقواعد الاشتباكات مع مطلوبين رفضوا تسليم أنفسهم"، حسب ما نقلت وكالة رويتز.(العربية)