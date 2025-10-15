Advertisement

عربي-دولي

الرئيس السوريّ في روسيا... ماذا سيطلب بشأن بشار الأسد؟

Lebanon 24
15-10-2025 | 05:46
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي سوري قوله إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيطلب خلال زيارته موسكو تسليم الرئيس السابق بشار الأسد
وكان الشرع وصل إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين
