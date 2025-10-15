Advertisement

من جديد... إسرائيل تتوغّل في العمق السوريّ

Lebanon 24
15-10-2025 | 05:56
أفادت وكالة "سانا"، أنّ قوّة إسرائيلية مكونة من 8 سيارات عسكرية وآلية ثقيلة من نوع "تركس" ودبابتين، توغّلت اليوم في بلدة الصمدانية الشرقية وقرية أوفانيا في ريف القنيطرة، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وأشارت إلى أنّ القوّة الإسرائيليّة انسحبت بعد ساعات من التوغل، باتجاه مدينة القنيطرة المدمرة.

وأشارت إلى أن قوة أخرى توغلت في قرية أوفانيا وقامت بعمليات مداهمة وتفتيش لمنزلين، ومن ثمّ انسحبت من البلدة.
