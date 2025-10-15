من جديد... إسرائيل تتوغّل في العمق السوريّ

أفادت وكالة " "، أنّ قوّة إسرائيلية مكونة من 8 سيارات عسكرية وآلية ثقيلة من نوع "تركس" ودبابتين، توغّلت اليوم في بلدة الصمدانية الشرقية وقرية أوفانيا في ، وفقاً لوكالة الأنباء "سانا".

وأشارت إلى أنّ القوّة الإسرائيليّة انسحبت بعد ساعات من التوغل، باتجاه مدينة المدمرة.



وأشارت إلى أن قوة أخرى توغلت في قرية أوفانيا وقامت بعمليات مداهمة وتفتيش لمنزلين، ومن ثمّ انسحبت من البلدة.

