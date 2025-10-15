من راقصة شرقية إلى عميلة.. من هي الجاسوسة الأكثر إغراء في القرن العشرين؟! (صور)

Advertisement

تُعدّ ماتا هاري واحدة من أكثر الشخصيات غموضًا وإثارة في تاريخ الجاسوسية. ولدت في عام 1876 باسم مارغريتا زيلي، وتحولت من راقصة شرقية مثيرة إلى عميلة مزدوجة متهمة بالتجسس لصالح خلال الحرب العالمية الأولى.بدأت حياتها في أسرة ميسورة قبل أن تنهار بعد إفلاس والدها ووفاة والدتها. لاحقًا، تزوجت من ضابط هولندي وانتقلت معه إلى جاوة (إندونيسيا حاليًا)، حيث تعرفت على رقصة "غوندرونغ" المحلية ذات الإيحاءات الجريئة، فأتقنتها وأطلقت على نفسها الاسم الفني "ماتا هاري"، أي عين اليوم بلغة الملايو.بعد عودتها إلى عام 1903، استقرت في واشتهرت كراقصة مثيرة بين الطبقات الثرية، فدخلت عالم السياسة والمخابرات من بوابة الإغراء. ارتبط اسمها بعدد من العسكريين، ما جعلها مصدرًا ثمينًا للمعلومات.ومع تصاعد الحرب العالمية الأولى، اتهمتها الاستخبارات بالتجسس لصالح ألمانيا بعد اعتراض رسالة تحدثت عن عميلة تُعرف بالرمز "H-21". وألقي القبض عليها في باريس عام 1917، وأُعدمت رميًا بالرصاص في 15 تشرين الأول من العام نفسه بعد محاكمة قصيرة.ورغم وصفها الفرنسي بأنها "المرأة التي تسببت في مقتل خمسين ألف جندي"، إلا أن مؤرخين حديثين يرون أنها كانت كبش فداء استخدمته لتغطية إخفاقاتها العسكرية.رفضت ماتا هاري وضع العصابة على عينيها قبل تنفيذ الحكم، وقالت بشجاعة إنها مستعدة، ثم أرسلت قبلة إلى الجنود قبل أن يُطلقوا النار.لاحقًا، اختفى رأسها المحنّط من متحف التشريح في باريس في ظروف غامضة، تاركة خلفها أسطورة امرأة جمعت بين الفن والخداع والاستهلاك السياسي للجمال. (روسيا اليوم)