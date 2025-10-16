صيغة شبيهة بهايتي.. قرار أممي وشيك لقوة دولية في غزة

Advertisement

في السياق، أوضح المتحدث باسم الخارجية باسكال كونفافرو أن القوة تحتاج إلى تفويض من لضمان المشروعية وتسهيل مساهمات الدول. وأشار إلى أن المشاورات متواصلة مع والبريطانيين لتقديم المشروع قريبًا. وكانت باريس قد استضافت في 10 تشرين الأول محادثات مع شركاء أوروبيين وعرب لبلورة أفكار المرحلة الانتقالية في غزة، ومنها شكل القوة الدولية.يقول دبلوماسيون إن القوة المرجّحة لن تكون بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة بتمويل مباشر من المنظمة. الصيغة الأقرب تشبه قرار الداعم لنشر قوة دولية في هايتي. يمنح ذلك القرار الدول المساهمة تفويضًا باتخاذ "جميع التدابير اللازمة" لتنفيذ المهمة، بما يشمل استخدام القوة عند الحاجة.وأكد مستشاران أميركيان أن صمود وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه بين وحماس أطلق التخطيط لإرسال القوة. وهناك نحو عشرين عسكريًا أميركيًا في المنطقة لأدوار تنسيق وإشراف على التحضيرات. وتتواصل اتصالات مع دول مرشحة للمساهمة، بينها إندونيسيا ومصر وقطر وأذربيجان. وأبدت إيطاليا استعدادًا علنيًا للمشاركة.قال رئيس الوزراء كير ستارمر إن تشكيل قوة إرساء الاستقرار سيستغرق وقتًا. البنود المرجعية التي تحدد نطاق المهمة ما زالت قيد الإعداد. وأعرب عن أمله في صدور قرار من مجلس الأمن، مع الإقرار بأن التفاصيل الأوسع لم تُحسم بعد.بالتوازي، أعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيدانتو أمام الجمعية العامة في 23 أيلول استعداد بلاده لنشر 20 ألف جندي أو أكثر إذا صدر قرار من الأمم المتحدة. وصوّتت الجمعية العامة الشهر الماضي بأغلبية واسعة على إعلان يدفع نحو حل الدولتين ويدعم نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار بتفويض من مجلس الأمن. (العين)