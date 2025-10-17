Advertisement

عربي-دولي

ترامب يخشى إعطاء توماهوك لأوكرانيا.. لهذا السبب

Lebanon 24
17-10-2025 | 00:37
شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أنّ واشنطن لا يمكنها "استنفاد" مخزونها من صواريخ توماهوك التي تسعى أوكرانيا للحصول عليها من الولايات المتّحدة للردّ على الهجمات الروسية.
وردّا على سؤال بشأن هذه الصواريخ المجنّحة (كروز) التي يريد نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إقناعه، خلال لقائهما المرتقب في واشنطن اليوم الجمعة، بتزويد كييف بها، قال ترامب أمس الخميس:  "لا يمكننا استنفاد (احتياطات) بلدنا"، مضيفا "نحن أيضا بحاجة إليها، لذلك لا أعرف ما الذي يمكننا فعله".

وأتى تصريح الرئيس الأميركي بعيد تلقّيه اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفق خلاله الرجلان على الاجتماع في بودابست "خلال أسبوعين".

واعتبر وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا أنّ المحادثات الجارية بين كييف وواشنطن حول احتمال تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ توماهوك البعيدة المدى هي التي "أجبرت" بوتين على الاتصال بترامب.



الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

وزير الخارجية

فلاديمير بوتي

دونالد ترامب

فلاديمير

زيلينسكي

أوكرانيا

