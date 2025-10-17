ترامب يخشى إعطاء توماهوك لأوكرانيا.. لهذا السبب

Advertisement

شدد الرئيس الأميركي على أنّ لا يمكنها "استنفاد" مخزونها من صواريخ توماهوك التي تسعى للحصول عليها من الولايات المتّحدة للردّ على الهجمات الروسية.وردّا على سؤال بشأن هذه الصواريخ المجنّحة (كروز) التي يريد نظيره الأوكراني فولوديمير إقناعه، خلال لقائهما المرتقب في واشنطن اليوم الجمعة، بتزويد بها، قال أمس الخميس: "لا يمكننا استنفاد (احتياطات) بلدنا"، مضيفا "نحن أيضا بحاجة إليها، لذلك لا أعرف ما الذي يمكننا فعله".وأتى تصريح الرئيس الأميركي بعيد تلقّيه اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي اتفق خلاله الرجلان على الاجتماع في بودابست "خلال أسبوعين".واعتبر الأوكراني أندريه سيبيغا أنّ المحادثات الجارية بين كييف وواشنطن حول احتمال تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك البعيدة المدى هي التي "أجبرت" على الاتصال بترامب.