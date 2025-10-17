وسط تصاعد الحرب التجارية.. الصين دعت إلى "حوار متكافئ" مع واشنطن

Advertisement

فرضت الأسبوع الماضي ضوابط شاملة على صادرات الأرضية النادرة، فيما أعلن الرئيس الأميركي رسوماً جمركية بنسبة 100% على تلك المعادن بدءاً من الأول من تشرين الثاني، على أن يوفر اجتماع مرتقب بينه وبين نظيره الصيني شي جين بينغ فرصة للتراجع عن التصعيد.والتقى تيم كوك وزيرَ التجارة الصيني وانغ وينتاو، بحسب بيان رسمي، حيث حثّ وانغ بكين وواشنطن على "السعي إلى حلول عبر الحوار والتشاور على قدم المساواة"، كما قال إنه يرحّب بـ"الاستثمار المتزايد" لآبل في الصين.ونقلت وزارةُ التجارة عن كوك اعتباره العلاقات الاقتصادية الجيدة بين الصين والولايات المتحدة ذات "أهمية كبيرة".وذكرت وكالة "شينخوا" أن كوك اجتمع أيضاً مع مجلس الدولة هي ليفنغ، كبير المفاوضين التجاريين الصينيين، وأن الرئيس شي قال في كلمة أمام المجلس الاستشاري لكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة تسينغهوا إن الصين "مستعدة لتعميق التعاون ذي المنفعة المتبادلة مع دول العالم".وأفاد بيان رسمي بأن الرئيس التنفيذي لـ"بلاكستون" ستيفن شوارزمان تواجد في بكين واجتمع مع وانغ يي، حيث وصف وانغ العلاقات الصينية–الأميركية بأنها "أهم علاقة ثنائية في العالم اليوم"، وأكد أن "فك الارتباط وقطع العلاقات ليس خياراً واقعياً أو عقلانياً، والمواجهة لن تضر إلا بالطرفين".وعبّر شوارزمان عن أمله في أن يتمكن الجانبان من " على سوء الفهم".