إقتصاد

آخر خبر من سوريا.. متى ستصدر "الليرة الجديدة"؟

Lebanon 24
17-10-2025 | 05:45
Doc-P-1430614-638963023900056994.jpg
Doc-P-1430614-638963023900056994.jpg photos 0
كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، الخميس، أن الموعد المحدد لإصدار الليرة السورية الجديدة سيكون بداية العام الجديد، حيث تستبدل البلاد عملتها الحالية.
وفي تصريح عبر موقع "العربي الجديد"، ذكر الحصرية أن العملة الجديدة ستكون من 6 فئات وسيتم تقويمها وفقاً للعرض والطلب.
 
 
وكان الحصرية ذكر في تصريح سابق أنّ التغيير المقبل في الليرة السورية لن يكون شكلياً إنما سيكون جزءاً من منظومة إصلاح السياسة النقدية ضمن الإصلاح الاقتصادي الأشمل، مؤكداً أن العملية المقبلة ستكون استبدالاً للعملة وليس ضخاً لأوراق نقدية حديثة إلى جانب الأوراق النقدية القديمة.
 
 
وأوضح أنّ العملة الجديدة ستعطي الدولة أداة للسياسة النقدية في تبديل لمخزون من العملة السورية يبلغ ما بين 38 مليار قطعة إلى 39 ملياراً تراكمت خلال 70 سنة وشابته مشكلات متعددة، مشيراً إلى أن حذف الأصفار من شأنه تبسيط المعاملات، ما يريح المتعاملين في السوق بصورة كبيرة.
