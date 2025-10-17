آخر خبر من سوريا.. متى ستصدر "الليرة الجديدة"؟

كشف حاكم مصرف المركزي الحصرية، الخميس، أن الموعد المحدد لإصدار الليرة الجديدة سيكون بداية العام الجديد، حيث تستبدل البلاد عملتها الحالية.

وفي تصريح "العربي الجديد"، ذكر الحصرية أن العملة الجديدة ستكون من 6 فئات وسيتم تقويمها وفقاً للعرض والطلب.

وكان الحصرية ذكر في تصريح سابق أنّ التغيير المقبل في الليرة السورية لن يكون شكلياً إنما سيكون جزءاً من منظومة إصلاح السياسة النقدية ضمن الإصلاح الاقتصادي الأشمل، مؤكداً أن العملية المقبلة ستكون استبدالاً للعملة وليس ضخاً لأوراق نقدية حديثة إلى جانب الأوراق النقدية القديمة.