ما هو عدد صواريخ "توماهوك" التي يمتلكها الجيش الأميركيّ؟
17-10-2025
10:00
ذكر موقع "
سكاي نيوز
"، أنّ الموظف السابق في
وزارة الحرب
الأميركية مارك كانسيان، كشف أنّ العدد الإجمالي التقريبي من صواريخ "توماهوك" في المخزون الأميركي، في العام 2023، يُقدّر بحوالي 4150 صاروخاً.
ولا يعتقد كانسيان مثل الرئيس الأميركيّ
دونالد ترامب
، أن هذا العدد كاف لنقل جزء كبير من صواريخ "توماهوك" إلى
أوكرانيا
.
وأشار إلى أنّه "يُمكن للولايات المتحدة أنّ تتخلى عن عدد من هذه الصواريخ لصالح
كييف
، لكنها لن تكون كافية لإحداث تحوّل في الحرب أو ضدّ القوات الروسية التي تقاتل في شرق أوكرانيا".
وكانت
الولايات المتحدة
استخدمت عدة عشرات من صواريخ توماهوك في قصف مواقع في اليمن وإيران مؤخرا، إذ تشير تقارير إلى أن القوات الأميركية استخدمت ما يصل إلى 120 صاروخاً بعد عام 2022.
ووفقا لكانسيان، فإن ميزانية عام 2026 تُخصّص 57 صاروخاً فقط للجيش الأميركي، وقد تحتاج الولايات المتحدة صواريخ "توماهوك" لشنّ هجمات على
فنزويلا
.
وتُظهر أحدث وثائق الميزانية أن البحرية الأميركية لم تشترِ أي صواريخ جديدة في السنوات التالية، وأن قوات
مشاة البحرية
الأميركية اشترت 22 صاروخاً فقط في العام الماضي.
وبحسب تقديرات
الذكاء الاصطناعي
، يُقدَّر مخزون الجيش الأميركي من صواريخ "توماهوك" بحوالي 4000 إلى 4150 صاروخاً حتى عام 2025. (سكاي نيوز)
