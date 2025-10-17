ما هو عدد صواريخ "توماهوك" التي يمتلكها الجيش الأميركيّ؟

Advertisement

ذكر موقع " "، أنّ الموظف السابق في الأميركية مارك كانسيان، كشف أنّ العدد الإجمالي التقريبي من صواريخ "توماهوك" في المخزون الأميركي، في العام 2023، يُقدّر بحوالي 4150 صاروخاً.ولا يعتقد كانسيان مثل الرئيس الأميركيّ ، أن هذا العدد كاف لنقل جزء كبير من صواريخ "توماهوك" إلى .وأشار إلى أنّه "يُمكن للولايات المتحدة أنّ تتخلى عن عدد من هذه الصواريخ لصالح ، لكنها لن تكون كافية لإحداث تحوّل في الحرب أو ضدّ القوات الروسية التي تقاتل في شرق أوكرانيا".وكانت استخدمت عدة عشرات من صواريخ توماهوك في قصف مواقع في اليمن وإيران مؤخرا، إذ تشير تقارير إلى أن القوات الأميركية استخدمت ما يصل إلى 120 صاروخاً بعد عام 2022.ووفقا لكانسيان، فإن ميزانية عام 2026 تُخصّص 57 صاروخاً فقط للجيش الأميركي، وقد تحتاج الولايات المتحدة صواريخ "توماهوك" لشنّ هجمات على .وتُظهر أحدث وثائق الميزانية أن البحرية الأميركية لم تشترِ أي صواريخ جديدة في السنوات التالية، وأن قوات الأميركية اشترت 22 صاروخاً فقط في العام الماضي.وبحسب تقديرات ، يُقدَّر مخزون الجيش الأميركي من صواريخ "توماهوك" بحوالي 4000 إلى 4150 صاروخاً حتى عام 2025. (سكاي نيوز)