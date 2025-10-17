25
عربي-دولي
هل سيُوقف "اتفاق غزة" تحركات الجيش الإسرائيلي في القطاع؟ تقريرٌ يتحدث
Lebanon 24
17-10-2025
|
05:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت صحيفة "
معاريف
"
الإسرائيلية
في تقرير جديد إنّ اتفاق وقف إطلاق النار في
قطاع غزة
لن يُقيد تحركات الجيش
الإسرائيلي
في القطاع والمنطقة.
وذكرت أنّ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لن يقوض حرية الجيش الإسرائيلي، أو يمنعه من ترسيم خطوطه الحمراء في القطاع عبر إطلاق النار بين فينة وأخرى على معاقل حركة "
حماس
".
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرك، في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، أن "الحرب ربما انتهت رسمياً، لكن يبدو أن القتال قد يستمر لفترة طويلة جداً".
وبيّن أن "الواقع في
الشرق الأوسط
يؤكد أن إبرام الصفقات، وإطلاق سراح الرهائن، وعقد مؤتمرات السلام شيء، والإبقاء على ذراع
إسرائيل
العسكرية قوية وفعالة شيء آخر".
ونوهت "معاريف" إلى أن "إسرائيل لن تتمكن من إدارة أجندتها في منطقة الشرق الأوسط، إلا من خلال الاعتماد على القوة، فهى الوحيدة القادرة على تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي".
وأوضحت أنه "إذا كان هناك درسان يجب على إسرائيل استيعابهما والتمسك بهما باستمرار، فهما: اليقظة التامة ليلاً ونهاراً، وتبني عقيدة أننا نعيش في غابة شرق أوسطية، واللغة المتداولة هنا هي القوة والجبروت"، وفق "معاريف".
(إرم نيوز)
