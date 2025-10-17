Advertisement

عربي-دولي

هل سيُوقف "اتفاق غزة" تحركات الجيش الإسرائيلي في القطاع؟ تقريرٌ يتحدث

Lebanon 24
17-10-2025 | 05:54
A-
A+
Doc-P-1430618-638963030160286419.jpg
Doc-P-1430618-638963030160286419.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في تقرير جديد إنّ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لن يُقيد تحركات الجيش الإسرائيلي في القطاع والمنطقة.
Advertisement
 
 
وذكرت أنّ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لن يقوض حرية الجيش الإسرائيلي، أو يمنعه من ترسيم خطوطه الحمراء في القطاع عبر إطلاق النار بين فينة وأخرى على معاقل حركة "حماس".


وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرك، في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، أن "الحرب ربما انتهت رسمياً، لكن يبدو أن القتال قد يستمر لفترة طويلة جداً".


وبيّن أن "الواقع في الشرق الأوسط يؤكد أن إبرام الصفقات، وإطلاق سراح الرهائن، وعقد مؤتمرات السلام شيء، والإبقاء على ذراع إسرائيل العسكرية قوية وفعالة شيء آخر".


ونوهت "معاريف" إلى أن "إسرائيل لن تتمكن من إدارة أجندتها في منطقة الشرق الأوسط، إلا من خلال الاعتماد على القوة، فهى الوحيدة القادرة على تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي".


وأوضحت أنه "إذا كان هناك درسان يجب على إسرائيل استيعابهما والتمسك بهما باستمرار، فهما: اليقظة التامة ليلاً ونهاراً، وتبني عقيدة أننا نعيش في غابة شرق أوسطية، واللغة المتداولة هنا هي القوة والجبروت"، وفق "معاريف". (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
ماذا يعني اتفاق غزة بالنسبة للبنان؟ تقريرٌ أميركي يتحدث
lebanon 24
17/10/2025 19:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير يعلن: هل سيوقف "حزب الله" مساعدات النزوح؟
lebanon 24
17/10/2025 19:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24
توقّف الغارات في قطاع غزة بعد تصديق الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
17/10/2025 19:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": اتفاق السلام في غزة كابوس لروسيا والصين
lebanon 24
17/10/2025 19:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

شرق أوسطي

قطاع غزة

معاريف

الحمرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:43 | 2025-10-17
11:00 | 2025-10-17
10:37 | 2025-10-17
10:30 | 2025-10-17
10:27 | 2025-10-17
10:01 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24