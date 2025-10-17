هل سيُوقف "اتفاق غزة" تحركات الجيش الإسرائيلي في القطاع؟ تقريرٌ يتحدث

قالت صحيفة " " في تقرير جديد إنّ اتفاق وقف إطلاق النار في لن يُقيد تحركات الجيش في القطاع والمنطقة.

وذكرت أنّ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لن يقوض حرية الجيش الإسرائيلي، أو يمنعه من ترسيم خطوطه الحمراء في القطاع عبر إطلاق النار بين فينة وأخرى على معاقل حركة " ".





وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرك، في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، أن "الحرب ربما انتهت رسمياً، لكن يبدو أن القتال قد يستمر لفترة طويلة جداً".





وبيّن أن "الواقع في يؤكد أن إبرام الصفقات، وإطلاق سراح الرهائن، وعقد مؤتمرات السلام شيء، والإبقاء على ذراع العسكرية قوية وفعالة شيء آخر".





ونوهت "معاريف" إلى أن "إسرائيل لن تتمكن من إدارة أجندتها في منطقة الشرق الأوسط، إلا من خلال الاعتماد على القوة، فهى الوحيدة القادرة على تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي".