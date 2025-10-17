الكرملين: قضايا حساسة تنتظر الحسم قبل قمة بوتين – ترامب

Advertisement

أعلن عن "أن القمة بين وترامب قد تُعقد خلال أسبوعين أو بعد ذلك".وأشار الى "أن هناك تفاهم على عدم استبعاد أي ملف من جدول أعمال القمة التي ستُعقد بين بوتين وترامب".وأكد "أن بوتين أوضح في مكالمته مع موقف بشأن التسليم المحتمل لصواريخ "توماهوك" لأوكرانيا".أضاف: "هناك مسائل كثيرة ينبغي تسويتها قبل القمة بين بوتين وترامب".وأفاد الكرملين بأن "وزيرا الخارجية وروبيو سيتّفقان على مكان لقائهما تمهيدًا للقمة".وقال "إن بوتين أخبر ترامب أن روسيا منفتحة على التوصل لتسوية في ". (سكاي نيوز)