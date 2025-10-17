25
عربي-دولي
الكرملين: قضايا حساسة تنتظر الحسم قبل قمة بوتين – ترامب
Lebanon 24
17-10-2025
|
06:40
أعلن
الكرملين
عن "أن القمة بين
بوتين
وترامب قد تُعقد خلال أسبوعين أو بعد ذلك".
وأشار الى "أن هناك تفاهم على عدم استبعاد أي ملف من جدول أعمال القمة التي ستُعقد بين بوتين وترامب".
وأكد "أن بوتين أوضح في مكالمته مع
ترامب
موقف
روسيا
بشأن التسليم المحتمل لصواريخ "توماهوك" لأوكرانيا".
أضاف: "هناك مسائل كثيرة ينبغي تسويتها قبل القمة بين بوتين وترامب".
وأفاد الكرملين بأن "وزيرا الخارجية
لافروف
وروبيو سيتّفقان على مكان لقائهما تمهيدًا للقمة".
وقال "إن بوتين أخبر ترامب أن روسيا منفتحة على التوصل لتسوية في
أوكرانيا
". (سكاي نيوز)
