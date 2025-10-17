Advertisement

الكرملين: قضايا حساسة تنتظر الحسم قبل قمة بوتين – ترامب

17-10-2025 | 06:40
أعلن الكرملين عن "أن القمة بين بوتين وترامب قد تُعقد خلال أسبوعين أو بعد ذلك".
وأشار الى "أن هناك تفاهم على عدم استبعاد أي ملف من جدول أعمال القمة التي ستُعقد بين بوتين وترامب".
وأكد "أن بوتين أوضح في مكالمته مع ترامب موقف روسيا بشأن التسليم المحتمل لصواريخ "توماهوك" لأوكرانيا".
أضاف: "هناك مسائل كثيرة ينبغي تسويتها قبل القمة بين بوتين وترامب".
وأفاد الكرملين بأن "وزيرا الخارجية لافروف وروبيو سيتّفقان على مكان لقائهما تمهيدًا للقمة".
وقال "إن بوتين أخبر ترامب أن روسيا منفتحة على التوصل لتسوية في أوكرانيا". (سكاي نيوز)
الكرملين: رئيس الوزراء المجري أخبر الرئيس بوتين أن بلاده مستعدة لاستضافة قمة محتملة تجمعه مع ترامب
lebanon 24
17/10/2025 19:17:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: زعيم كوريا الشمالية قبل دعوة بوتين لزيارة روسيا
lebanon 24
17/10/2025 19:17:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مكتب الرئيس الأوكراني لأكسيوس: ترامب وزيلنسكي سيبحثان قضايا حساسة للغاية لا يمكن معالجتها إلا وجهاً لوجه
lebanon 24
17/10/2025 19:17:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: بوتين أبلغ ترامب أن روسيا لا تزال منفتحة على التوصل إلى تسوية في أوكرانيا
lebanon 24
17/10/2025 19:17:24 Lebanon 24 Lebanon 24

