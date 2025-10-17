25
ترتيبات.. لقاء مرتقب بين ترامب ونظيره البرازيلي
Lebanon 24
17-10-2025
|
06:27
يعمل مسؤولون أميركيون وبرازيليون على ترتيب عقد اجتماع بين الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا
دا سيلفا
"في أقرب فرصة ممكنة".
وتعد المحادثات في
واشنطن
، التي شارك بها
وزير الخارجية
الأمريكي ماركو روبيو والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير ووزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، أحدث اتصال
دبلوماسي
بين البلدين، في الأسابيع الماضية، بعد جمود في العلاقات لأشهر.
وجاء اتفاق المسؤولين بعد محادثات تجارية أجروها في العاصمة الأميركية واشنطن، يوم أمس الخميس، ووصفها بأنها إيجابية.
وقال الوفدان في بيان مشترك إنهما "سيجريان مناقشات حول عدة جبهات في
المستقبل
القريب وسيؤسسان مسار عمل للمضي قدما"، لكن لم يتحدد جدول زمني للاجتماع المقترح بين
ترامب
ولولا.
ورفع ترامب الرسوم الجمركية على معظم الواردات
الأمريكية
من السلع البرازيلية من 10% إلى 50% في أوائل شهر آب الماضي، وربط هذا القرار بما وصفها بأنها "حملة استهداف" للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.
