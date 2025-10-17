ترتيبات.. لقاء مرتقب بين ترامب ونظيره البرازيلي

Advertisement

يعمل مسؤولون أميركيون وبرازيليون على ترتيب عقد اجتماع بين الرئيس الأميركي ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا "في أقرب فرصة ممكنة".وتعد المحادثات في ، التي شارك بها الأمريكي ماركو روبيو والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير ووزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، أحدث اتصال بين البلدين، في الأسابيع الماضية، بعد جمود في العلاقات لأشهر.وجاء اتفاق المسؤولين بعد محادثات تجارية أجروها في العاصمة الأميركية واشنطن، يوم أمس الخميس، ووصفها بأنها إيجابية.وقال الوفدان في بيان مشترك إنهما "سيجريان مناقشات حول عدة جبهات في القريب وسيؤسسان مسار عمل للمضي قدما"، لكن لم يتحدد جدول زمني للاجتماع المقترح بين ولولا.ورفع ترامب الرسوم الجمركية على معظم الواردات من السلع البرازيلية من 10% إلى 50% في أوائل شهر آب الماضي، وربط هذا القرار بما وصفها بأنها "حملة استهداف" للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.