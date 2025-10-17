Advertisement

حماس: نطالب بفتح معبر رفح والبدء العاجل بإعادة إعمار غزة

17-10-2025 | 09:10
دعت حركة حماس، اليوم الجمعة "الوسطاء إلى استكمال دورهم في متابعة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق وقف إطلاق النار بغزة".
وقالت حماس "ندعو إلى تلبية احتياجات المواطنين بقطاع غزة وفتح معبر رفح في الاتجاهين والعمل على بدء الإعمار بشكل عاجل".
وتابعت: "ندعو لاستكمال تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من مستقلين تم التوافق عليهم لمباشرة عملهم في إدارة قطاع غزة".
أضافت: "ندعو إلى مواصلة إجراءات معاقبة مرتكبي جرائم الحرب بمحاكمتهم وتقديمهم للعدالة ومواصلة عزل الاحتلال وقادته". (الجزيرة)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24