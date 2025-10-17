حماس: نطالب بفتح معبر رفح والبدء العاجل بإعادة إعمار غزة

Advertisement

دعت حركة ، اليوم الجمعة "الوسطاء إلى استكمال دورهم في متابعة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق وقف إطلاق النار بغزة".وقالت حماس "ندعو إلى تلبية احتياجات المواطنين بقطاع غزة وفتح معبر في الاتجاهين والعمل على بدء الإعمار بشكل عاجل".وتابعت: "ندعو لاستكمال تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من مستقلين تم التوافق عليهم لمباشرة عملهم في ".أضافت: "ندعو إلى مواصلة إجراءات معاقبة مرتكبي جرائم الحرب بمحاكمتهم وتقديمهم للعدالة ومواصلة عزل وقادته". (الجزيرة)