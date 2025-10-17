فيديو هزّ بلداً عربيّاً... اعتدوا على شاب وحاولوا إغتصابه!

هزّ مقطع فيديو تمّ نشره على منصات التواصل الاجتماعي الجزائريين، وثّق تعرّض شخص لاعتداء جسدي وحشيّ في منطقة بوسماعيل في ولاية تيبازة وسط البلاد.

وأظهر الفيديو الشاب الذي تعرّض لضرب مبرح على وجهه، مُحاولة المعتدين خلع ملابسه بهدف الاعتداء عليه جنسيّاً. (روسيا اليوم)