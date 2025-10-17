Advertisement

عربي-دولي

فيديو هزّ بلداً عربيّاً... اعتدوا على شاب وحاولوا إغتصابه!

Lebanon 24
17-10-2025 | 10:37
هزّ مقطع فيديو تمّ نشره على منصات التواصل الاجتماعي الجزائريين، وثّق تعرّض شخص لاعتداء جسدي وحشيّ في منطقة بوسماعيل في ولاية تيبازة وسط البلاد.
 
وأظهر الفيديو الشاب الذي تعرّض لضرب مبرح على وجهه، مُحاولة المعتدين خلع ملابسه بهدف الاعتداء عليه جنسيّاً. (روسيا اليوم)
