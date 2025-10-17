24
عربي-دولي
مفاجأة... نتنياهو يقرر تغيير اسم "حرب غزة" ويُطلق عليها هذا الاسم!
Lebanon 24
17-10-2025
|
12:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
قراره بتغيير اسم الحرب الدائرة في غزة من "حرب غزة" إلى "حرب النهضة" أو "حرب
القيامة
"، على أن تُطرح التسمية الجديدة للتصويت في جلسة الحكومة
الإسرائيلية
المقررة
يوم الأحد
المقبل، وسط ترجيحات باعتماد اسم "حرب
البعث
".
ويأتي هذا القرار في سياق سعي الحكومة إلى إضفاء بعد أيديولوجي على العملية العسكرية المستمرة منذ أشهر.
يُذكر أن
إسرائيل
كانت قد أطلقت على الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول 2023 اسم "السيوف الحديدية".
اختيار الاسم ليعكس، وفق الرواية الإسرائيلية، "القوة والحسم" في الرد العسكري، وجرى استخدامه في جميع البيانات الرسمية ووسائل الإعلام الإسرائيلية في الأسابيع الأولى من الحرب.
تابع
