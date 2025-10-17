مفاجأة... نتنياهو يقرر تغيير اسم "حرب غزة" ويُطلق عليها هذا الاسم!

Advertisement

ويأتي هذا القرار في سياق سعي الحكومة إلى إضفاء بعد أيديولوجي على العملية العسكرية المستمرة منذ أشهر.يُذكر أن كانت قد أطلقت على الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول 2023 اسم "السيوف الحديدية".اختيار الاسم ليعكس، وفق الرواية الإسرائيلية، "القوة والحسم" في الرد العسكري، وجرى استخدامه في جميع البيانات الرسمية ووسائل الإعلام الإسرائيلية في الأسابيع الأولى من الحرب.