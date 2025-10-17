في الأسابيع المقبلة.. تركيا تستعد لتزويد سوريا بمعدات عسكرية

Advertisement

كشفت مصادر سياسية في أنقرة عن نية تزويد بمعدات عسكرية متطورة خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تعكس تنامي التنسيق الأمني بين البلدين بعد سنوات من القطيعة.ووفق ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مسؤولين أتراك كبار، فإن الإمدادات تشمل مركبات مدرعة ومسيرات ومدفعية وصواريخ ومنظومات دفاع جوي حديثة، على أن يتم نشرها في شمال سوريا لتجنّب أي احتكاك محتمل مع في الجنوب .وفي موازاة ذلك، تبحث أنقرة ودمشق توسيع اتفاق أمني قائم منذ نحو ثلاثة عقود، كان يسمح لتركيا بملاحقة المسلحين الأكراد داخل الأراضي لمسافة تصل إلى خمسة كيلومترات، فيما تسعى أنقرة الآن إلى توسيع النطاق إلى 30 كيلومترًا.ويأتي هذا التطور في ظل القلق من نفوذ قوات سوريا (قسد) المدعومة من ، والتي تضم فصيلًا من وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) التابعة لحزب العمال الكردستاني المصنّف إرهابيًا لدى أنقرة والاتحاد وواشنطن.وتتطلع تركيا إلى تعاون سوري أكبر في مواجهة الطموحات الكردية بالحكم الذاتي، والحد من سيطرة تلك القوات على حقول النفط والغاز التي يُخشى أن تُستخدم عائداتها لتمويل نشاطات الحزب.يُذكر أن "قسد" كانت قد وقّعت اتفاقًا مع الحكومة السورية في آذار الماضي لدمج مقاتليها ضمن الجيش الوطني السوري، إلا أن التنفيذ لم يبدأ فعليًا بعد، وسط تباطؤ في مسار التسوية السياسية واستمرار الغموض حول عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني.