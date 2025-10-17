24
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
9
o
بشري
16
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في الأسابيع المقبلة.. تركيا تستعد لتزويد سوريا بمعدات عسكرية
Lebanon 24
17-10-2025
|
13:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مصادر سياسية في أنقرة عن نية
تركيا
تزويد
سوريا
بمعدات عسكرية متطورة خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تعكس تنامي التنسيق الأمني بين البلدين بعد سنوات من القطيعة.
Advertisement
ووفق ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مسؤولين أتراك كبار، فإن الإمدادات تشمل مركبات مدرعة ومسيرات ومدفعية وصواريخ ومنظومات دفاع جوي حديثة، على أن يتم نشرها في شمال سوريا لتجنّب أي احتكاك محتمل مع
إسرائيل
في الجنوب
الغربي
.
وفي موازاة ذلك، تبحث أنقرة ودمشق توسيع اتفاق أمني قائم منذ نحو ثلاثة عقود، كان يسمح لتركيا بملاحقة المسلحين الأكراد داخل الأراضي
السورية
لمسافة تصل إلى خمسة كيلومترات، فيما تسعى أنقرة الآن إلى توسيع النطاق إلى 30 كيلومترًا.
ويأتي هذا التطور في ظل القلق
التركي
من نفوذ قوات سوريا
الديمقراطية
(قسد) المدعومة من
الولايات المتحدة
، والتي تضم فصيلًا من وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) التابعة لحزب العمال الكردستاني المصنّف إرهابيًا لدى أنقرة والاتحاد
الأوروبي
وواشنطن.
وتتطلع تركيا إلى تعاون سوري أكبر في مواجهة الطموحات الكردية بالحكم الذاتي، والحد من سيطرة تلك القوات على حقول النفط والغاز التي يُخشى أن تُستخدم عائداتها لتمويل نشاطات الحزب.
يُذكر أن "قسد" كانت قد وقّعت اتفاقًا مع الحكومة السورية في آذار الماضي لدمج مقاتليها ضمن الجيش الوطني السوري، إلا أن التنفيذ لم يبدأ فعليًا بعد، وسط تباطؤ في مسار التسوية السياسية واستمرار الغموض حول عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني.
مواضيع ذات صلة
بلومبرغ نقلا عن مسؤولين: تركيا تخطط لتزويد سوريا بمعدات عسكرية وإبرام صفقة تسمح لها باستهداف المسلحين الأكراد على امتداد الحدود
Lebanon 24
بلومبرغ نقلا عن مسؤولين: تركيا تخطط لتزويد سوريا بمعدات عسكرية وإبرام صفقة تسمح لها باستهداف المسلحين الأكراد على امتداد الحدود
17/10/2025 21:54:32
17/10/2025 21:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
في فرنسا... احتجاج على تزويد إسرائيل بالمعدات العسكرية
Lebanon 24
في فرنسا... احتجاج على تزويد إسرائيل بالمعدات العسكرية
17/10/2025 21:54:32
17/10/2025 21:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمين العام لـ "الناتو": الولايات المتحدة قررت تزويد أوكرانيا بكل المعدات التي تحتاجها
Lebanon 24
الأمين العام لـ "الناتو": الولايات المتحدة قررت تزويد أوكرانيا بكل المعدات التي تحتاجها
17/10/2025 21:54:32
17/10/2025 21:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قوات الفرقة 36 أنهت عمليتها العسكرية في خان يونس وتستعد الآن لمهامها المقبلة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قوات الفرقة 36 أنهت عمليتها العسكرية في خان يونس وتستعد الآن لمهامها المقبلة
17/10/2025 21:54:32
17/10/2025 21:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة
الديمقراطية
الأوروبي
إسرائيل
السورية
واشنطن
أوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
"حزب الله" عاد إلى سوريا؟ إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
Lebanon 24
"حزب الله" عاد إلى سوريا؟ إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
14:45 | 2025-10-17
17/10/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه قصّة تغيير اسم أحد أبرز جبال سوريا
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه قصّة تغيير اسم أحد أبرز جبال سوريا
14:26 | 2025-10-17
17/10/2025 02:26:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. مصر تعلن حجم خسائر قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين
Lebanon 24
بالأرقام.. مصر تعلن حجم خسائر قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين
13:36 | 2025-10-17
17/10/2025 01:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: على حماس الالتزام بخطة ترامب المكونة من 20 نقطة
Lebanon 24
إسرائيل: على حماس الالتزام بخطة ترامب المكونة من 20 نقطة
13:28 | 2025-10-17
17/10/2025 01:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة... نتنياهو يقرر تغيير اسم "حرب غزة" ويُطلق عليها هذا الاسم!
Lebanon 24
مفاجأة... نتنياهو يقرر تغيير اسم "حرب غزة" ويُطلق عليها هذا الاسم!
12:34 | 2025-10-17
17/10/2025 12:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
02:34 | 2025-10-17
17/10/2025 02:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
10:18 | 2025-10-17
17/10/2025 10:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جلاء الحقيقة... مَن يعوّض على تنورين؟
Lebanon 24
بعد جلاء الحقيقة... مَن يعوّض على تنورين؟
09:01 | 2025-10-17
17/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة قصفت سيارة في بلدة خربة سلم... وهذه هويّة المُستهدف (فيديو)
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة قصفت سيارة في بلدة خربة سلم... وهذه هويّة المُستهدف (فيديو)
08:46 | 2025-10-17
17/10/2025 08:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... هذا ما جرى داخل مستشفى بين والد طفل وطبيبة
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... هذا ما جرى داخل مستشفى بين والد طفل وطبيبة
09:50 | 2025-10-17
17/10/2025 09:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:45 | 2025-10-17
"حزب الله" عاد إلى سوريا؟ إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
14:26 | 2025-10-17
بالفيديو.. هذه قصّة تغيير اسم أحد أبرز جبال سوريا
13:36 | 2025-10-17
بالأرقام.. مصر تعلن حجم خسائر قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين
13:28 | 2025-10-17
إسرائيل: على حماس الالتزام بخطة ترامب المكونة من 20 نقطة
12:34 | 2025-10-17
مفاجأة... نتنياهو يقرر تغيير اسم "حرب غزة" ويُطلق عليها هذا الاسم!
11:43 | 2025-10-17
الجيش السوداني يتصدى لهجوم واسع على الفاشر من محورين
فيديو
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
17/10/2025 21:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
17/10/2025 21:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
17/10/2025 21:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24