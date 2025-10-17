بالأرقام.. مصر تعلن حجم خسائر قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين

Advertisement

كشف المصري بدر عبد العاطي أن بلاده تكبدت خسائر تفوق 9 مليارات دولار نتيجة الهجمات التي تشنها جماعة على السفن في البحر الأحمر، ما أثر بشكل مباشر على حركة الملاحة في قناة السويس، أحد أهم الممرات البحرية في العالم.وخلال في نيودلهي اليوم الجمعة، قال عبد العاطي: "ندفع ثمنًا باهظًا. كنا نستقبل يوميًا ما لا يقل عن 75 سفينة تعبر قناة السويس في الاتجاهين، أما الآن فلا يتجاوز العدد 25 إلى 50 سفينة كحد أقصى"، مشيرًا إلى أن التراجع الكبير في حركة السفن انعكس سلبًا على إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية في الاقتصاد المصري.وفي سياق متصل، شدد عبد العاطي على أن حل القضية يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق تقدم في مشروع الممر الاقتصادي بين والشرق الأوسط وأوروبا، الذي تدعمه .وأوضح الوزير أن المشروع الذي أُعلن عنه خلال قمة مجموعة العشرين في أيلول 2023، يهدف إلى ربط الهند بأوروبا عبر من خلال شبكة من الطرق البحرية والسكك الحديدية، إلا أن اندلاع حرب غزة بعد شهر من الإعلان عطّل مساره.وقال عبد العاطي: "الممر الاقتصادي مشروع مهم، لكن يجب أن نفهم أن أي تصعيد في المنطقة سيعيق التعاون والتواصل المطلوبين لإنجاحه".وختم الوزير المصري بالإشارة إلى أن بلاده منفتحة على الانضمام إلى المشروع، مؤكداً أن استقرار المنطقة شرط أساسي لأي مبادرة تنموية كبرى.وجاءت تصريحات عبد العاطي خلال زيارة رسمية إلى الهند استمرت يومين، التقى خلالها رئيس الوزراء ناريندرا مودي وعددًا من المسؤولين الهنود، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.