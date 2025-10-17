Advertisement

إقتصاد

بالأرقام.. مصر تعلن حجم خسائر قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين

Lebanon 24
17-10-2025 | 13:36
A-
A+
Doc-P-1430771-638963309325471248.webp
Doc-P-1430771-638963309325471248.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن بلاده تكبدت خسائر تفوق 9 مليارات دولار نتيجة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر، ما أثر بشكل مباشر على حركة الملاحة في قناة السويس، أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
Advertisement

وخلال مؤتمر صحفي في نيودلهي اليوم الجمعة، قال عبد العاطي: "ندفع ثمنًا باهظًا. كنا نستقبل يوميًا ما لا يقل عن 75 سفينة تعبر قناة السويس في الاتجاهين، أما الآن فلا يتجاوز العدد 25 إلى 50 سفينة كحد أقصى"، مشيرًا إلى أن التراجع الكبير في حركة السفن انعكس سلبًا على إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية في الاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل، شدد عبد العاطي على أن حل القضية الفلسطينية يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق تقدم في مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، الذي تدعمه الولايات المتحدة.

وأوضح الوزير أن المشروع الذي أُعلن عنه خلال قمة مجموعة العشرين في أيلول 2023، يهدف إلى ربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط من خلال شبكة من الطرق البحرية والسكك الحديدية، إلا أن اندلاع حرب غزة بعد شهر من الإعلان عطّل مساره.

وقال عبد العاطي: "الممر الاقتصادي مشروع مهم، لكن يجب أن نفهم أن أي تصعيد في المنطقة سيعيق التعاون والتواصل المطلوبين لإنجاحه".

وختم الوزير المصري بالإشارة إلى أن بلاده منفتحة على الانضمام إلى المشروع، مؤكداً أن استقرار المنطقة شرط أساسي لأي مبادرة تنموية كبرى.

وجاءت تصريحات عبد العاطي خلال زيارة رسمية إلى الهند استمرت يومين، التقى خلالها رئيس الوزراء ناريندرا مودي وعددًا من المسؤولين الهنود، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
مواضيع ذات صلة
وزير المالية المصري: مصر خسرت 145 مليار جنيه من إيرادات قناة السويس في السنة المالية 2024-2025 بسبب اضطرابات البحر الأحمر (رويترز)
lebanon 24
17/10/2025 21:54:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن وزير المالية المصري: مصر خسرت 145 مليار جنيه من إيرادات قناة السويس في السنة المالية 2024-2025 بسبب اضطرابات البحر الأحمر
lebanon 24
17/10/2025 21:54:39 Lebanon 24 Lebanon 24
قناة السويس.. إيرادات قياسية ومشاريع ضخمة
lebanon 24
17/10/2025 21:54:39 Lebanon 24 Lebanon 24
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجذب مئات المشاريع الصناعية
lebanon 24
17/10/2025 21:54:39 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الشرق الأوسط

الفلسطينية

مؤتمر صحفي

اليمنية

الثنائي

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:45 | 2025-10-17
14:26 | 2025-10-17
13:28 | 2025-10-17
13:27 | 2025-10-17
12:34 | 2025-10-17
11:43 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24