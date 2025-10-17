Advertisement

عربي-دولي

غارة باكستانية على أفغانستان تودي بحياة 10 مدنيين

Lebanon 24
17-10-2025 | 15:36
A-
A+
Doc-P-1430802-638963376858291175.jpeg
Doc-P-1430802-638963376858291175.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قُتل عشرة مدنيين وأصيب 12 آخرون مساء الجمعة، جراء غارة جوية باكستانية على مقاطعة حدودية في غرب أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤول في مستشفى باكتيكا الإقليمي.
Advertisement

وقال المصدر، طالبًا عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس": "قتل 10 مدنيين وأصيب 12 آخرون في غارة على منطقة أرغون"، مضيفًا أن القتلى من بينهم طفلان.
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... غارات جويّة باكستانيّة عنيفة على أفغانستان
lebanon 24
18/10/2025 00:16:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم مسلح على قوات باكستانية يودي بحياة 9 بينهم ضباط
lebanon 24
18/10/2025 00:16:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الباكستانية: حريصون على إقامة علاقة جوار حقيقية مع أفغانستان ونأمل تمثيل الشعب الأفغاني بشكل حقيقي
lebanon 24
18/10/2025 00:16:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: كمين مسلح يودي بحياة 9 جنود وضابطين من الجيش الباكستاني
lebanon 24
18/10/2025 00:16:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الكشف عن

أرغون

تيكا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2025-10-17
16:23 | 2025-10-17
15:57 | 2025-10-17
15:51 | 2025-10-17
15:16 | 2025-10-17
14:45 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24