23
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
8
o
بشري
16
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
غارة باكستانية على أفغانستان تودي بحياة 10 مدنيين
Lebanon 24
17-10-2025
|
15:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
قُتل عشرة مدنيين وأصيب 12 آخرون مساء الجمعة، جراء غارة جوية باكستانية على مقاطعة حدودية في غرب
أفغانستان
، وفق ما أفاد مسؤول في مستشفى باكتيكا الإقليمي.
Advertisement
وقال المصدر، طالبًا عدم
الكشف عن
هويته لوكالة "فرانس برس": "قتل 10 مدنيين وأصيب 12 آخرون في غارة على منطقة
أرغون
"، مضيفًا أن القتلى من بينهم طفلان.
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... غارات جويّة باكستانيّة عنيفة على أفغانستان
Lebanon 24
بالفيديو... غارات جويّة باكستانيّة عنيفة على أفغانستان
18/10/2025 00:16:04
18/10/2025 00:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم مسلح على قوات باكستانية يودي بحياة 9 بينهم ضباط
Lebanon 24
هجوم مسلح على قوات باكستانية يودي بحياة 9 بينهم ضباط
18/10/2025 00:16:04
18/10/2025 00:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الباكستانية: حريصون على إقامة علاقة جوار حقيقية مع أفغانستان ونأمل تمثيل الشعب الأفغاني بشكل حقيقي
Lebanon 24
الخارجية الباكستانية: حريصون على إقامة علاقة جوار حقيقية مع أفغانستان ونأمل تمثيل الشعب الأفغاني بشكل حقيقي
18/10/2025 00:16:04
18/10/2025 00:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: كمين مسلح يودي بحياة 9 جنود وضابطين من الجيش الباكستاني
Lebanon 24
رويترز: كمين مسلح يودي بحياة 9 جنود وضابطين من الجيش الباكستاني
18/10/2025 00:16:04
18/10/2025 00:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن
أرغون
تيكا
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماذا طلبت واشنطن من إسرائيل بشأن الاتفاق مع حماس؟
Lebanon 24
ماذا طلبت واشنطن من إسرائيل بشأن الاتفاق مع حماس؟
16:30 | 2025-10-17
17/10/2025 04:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة... الأمير البريطاني يتخلى عن لقبه لهذا السبب
Lebanon 24
مفاجأة... الأمير البريطاني يتخلى عن لقبه لهذا السبب
16:23 | 2025-10-17
17/10/2025 04:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
من الجو.. الجيش الإسرائيلي يقصف مسلحين داخل نفق جنوب قطاع غزة
Lebanon 24
من الجو.. الجيش الإسرائيلي يقصف مسلحين داخل نفق جنوب قطاع غزة
15:57 | 2025-10-17
17/10/2025 03:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا الموعد... حماس ستسلّم جثمان أسير إسرائيلي جديد
Lebanon 24
في هذا الموعد... حماس ستسلّم جثمان أسير إسرائيلي جديد
15:51 | 2025-10-17
17/10/2025 03:51:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. عشرات الصحفيين يخلون مكاتبهم في البنتاغون اعتراضًا على القيود الجديدة
Lebanon 24
بالفيديو.. عشرات الصحفيين يخلون مكاتبهم في البنتاغون اعتراضًا على القيود الجديدة
15:16 | 2025-10-17
17/10/2025 03:16:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
02:34 | 2025-10-17
17/10/2025 02:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
10:18 | 2025-10-17
17/10/2025 10:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جلاء الحقيقة... مَن يعوّض على تنورين؟
Lebanon 24
بعد جلاء الحقيقة... مَن يعوّض على تنورين؟
09:01 | 2025-10-17
17/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة قصفت سيارة في بلدة خربة سلم... وهذه هويّة المُستهدف (فيديو)
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة قصفت سيارة في بلدة خربة سلم... وهذه هويّة المُستهدف (فيديو)
08:46 | 2025-10-17
17/10/2025 08:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... هذا ما جرى داخل مستشفى بين والد طفل وطبيبة
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... هذا ما جرى داخل مستشفى بين والد طفل وطبيبة
09:50 | 2025-10-17
17/10/2025 09:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:30 | 2025-10-17
ماذا طلبت واشنطن من إسرائيل بشأن الاتفاق مع حماس؟
16:23 | 2025-10-17
مفاجأة... الأمير البريطاني يتخلى عن لقبه لهذا السبب
15:57 | 2025-10-17
من الجو.. الجيش الإسرائيلي يقصف مسلحين داخل نفق جنوب قطاع غزة
15:51 | 2025-10-17
في هذا الموعد... حماس ستسلّم جثمان أسير إسرائيلي جديد
15:16 | 2025-10-17
بالفيديو.. عشرات الصحفيين يخلون مكاتبهم في البنتاغون اعتراضًا على القيود الجديدة
14:45 | 2025-10-17
"حزب الله" عاد إلى سوريا؟ إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
فيديو
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
18/10/2025 00:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
18/10/2025 00:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
18/10/2025 00:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24