عربي-دولي

بغالبية الاصوات.. البرلمان البرتغالي يصوّت على منع النقاب في الأماكن العامة

Lebanon 24
17-10-2025 | 23:56
أقر البرلمان البرتغالي، الجمعة، في تصويت أوليّ مشروع قانون تقدم به اليمين المتطرف يقضي بمنع "تغطية الوجه في الأماكن العامة"، مستهدفا فعليا ارتداء النقاب.
وتقدم باقتراح هذا القانون حزب شيغا اليميني المتطرف الذي أصبح ثاني قوة سياسية في البرتغال في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو الماضي.

ونال القانون ستين صوتا من حزب شيغا، إضافة إلى أصوات الائتلاف الحكومي (يمين وسط) وأحزاب ليبرالية.
وصوّتت أحزاب اليسار والشيوعيون ضد القانون.
