Advertisement

عربي-دولي

بعد مهاجمته السيناتور الديمقراطي بلومنثال.. ترامب يعفو عن جورج سانتوس

Lebanon 24
18-10-2025 | 00:24
A-
A+
Doc-P-1430892-638963692200947495.webp
Doc-P-1430892-638963692200947495.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنه وقّع أمرًا رئاسيًا بالعفو عن عضو الكونغرس السابق جورج سانتوس، الذي يقضي حكمًا بالسجن لسبع سنوات بتهم تتعلق بالاحتيال المالي والكذب على الناخبين، مؤكدًا أنه اتخذ القرار بعد ما وصفه بـ” المعاملة القاسية وغير العادلة" التي تعرّض لها سانتوس أثناء احتجازه.
Advertisement

وقال ترامب في منشور مطوّل عبر حسابه الرسمي على منصة X (تويتر سابقًا): "جورج سانتوس كان متمردًا بعض الشيء، لكنه ليس الوحيد، فهناك الكثير من أمثاله لم يُسجنوا. بدأت أفكر فيه عندما تذكّرت السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، الذي ادّعى لسنوات أنه من قدامى محاربي فيتنام، ليتبيّن لاحقًا أنه لم يخدم هناك إطلاقًا."
وأضاف ترامب أن ما فعله بلومنثال كان "خداعًا كاملًا"، مشيرًا إلى أن السيناتور الديمقراطي ظل لقرابة عقدين يقدّم نفسه كـ” بطل حرب فيتنام"، قبل أن تُكشف الحقيقة بأنه لم يشارك في أي معارك أو خدم في مناطق القتال. ووصف ترامب هذه الأكاذيب بأنها "أخطر بكثير مما فعله سانتوس"، مشيدًا في المقابل بـ” شجاعة سانتوس وذكائه وولائه للحزب الجمهوري".

وأوضح الرئيس الأميركي أنه وقّع قرار العفو الكامل والإفراج الفوري عن سانتوس، قائلًا: "لقد وُضع في الحبس الانفرادي لفترات طويلة وتعرّض لسوء معاملة. لذلك قررتُ منحه فرصة جديدة في الحياة. حظًا سعيدًا يا جورج، واستمتع بحياتك!"

يُعد جورج سانتوس أحد أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في السياسة الأميركية الحديثة. وانتُخب عضوًا في مجلس النواب عام 2022 عن الحزب الجمهوري، قبل أن تنكشف سلسلة من الأكاذيب في سيرته الذاتية، شملت ادعاءات زائفة حول تعليمه، وأصله العرقي، وخبراته المهنية.
مواضيع ذات صلة
السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين: على حكومة نتنياهو أن تتوقف عن استخدام الجوع سلاحا في غزة
lebanon 24
18/10/2025 10:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24
السيناتور الديمقراطي كريس كونز: الغزو البري لمدينة غزة خطأ خطير سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المأساوية
lebanon 24
18/10/2025 10:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب ضغوط دولية.. السيسي يعفو عن علاء عبد الفتاح بعد سنوات من السجن
lebanon 24
18/10/2025 10:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: السيناتور جين شاهين التقت القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" لبحث دمجها في الجيش السوري
lebanon 24
18/10/2025 10:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الكونغرس

الجمهوري

ديمقراطي

في الحب

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:34 | 2025-10-18
03:30 | 2025-10-18
03:15 | 2025-10-18
03:12 | 2025-10-18
02:25 | 2025-10-18
02:22 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24