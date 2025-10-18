في اتصال هاتفي.. الفائزة بنوبل للسلام تدعم نتمياهو

Advertisement

أعلن مكتب ، أن زعيمة الفنزويلية الفائزة حديثا بجائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو، عبرت عن دعمها لإسرائيل خلال اتصال هاتفي مع .وأوضح المكتب في بيان أن ماتشادو "رحبت بعودة الرهائن الإسرائيليين، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في ، وعبرت عن تقديرها لجهود ضد التي وصفتها بأنها تشكل تهديدا لكلا البلدين".وهنأ نتنياهو الذي كان رشّح لنيل الجائزة ماتشادو على فوزها بجائزة نوبل، وأثنى على جهودها لتعزيز والسلام.