عربي-دولي

في اتصال هاتفي.. الفائزة بنوبل للسلام تدعم نتمياهو

Lebanon 24
18-10-2025 | 00:33
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن زعيمة المعارضة الفنزويلية الفائزة حديثا بجائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو، عبرت عن دعمها لإسرائيل خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو.
وأوضح المكتب في بيان أن ماتشادو "رحبت بعودة الرهائن الإسرائيليين، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعبرت عن تقديرها لجهود إسرائيل ضد إيران التي وصفتها بأنها تشكل تهديدا لكلا البلدين".

وهنأ نتنياهو الذي كان رشّح ترامب لنيل الجائزة ماتشادو على فوزها بجائزة نوبل، وأثنى على جهودها لتعزيز الديمقراطية والسلام.
رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

الديمقراطية

الديمقراطي

الإسرائيلي

ديمقراطي

قطاع غزة

المعارضة

