عربي-دولي

في المكتب البيضاوي.. بوتشيلي يغني لترامب "حان وقت الوداع" (فيديو)

Lebanon 24
18-10-2025 | 00:43
استقبل الرئيس الأميركي أمس الجمعة في البيت الأبيض مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي وذلك قبل وقت قصير من لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقدّم بوتشيلي عرضاً خاصاً في المكتب البيضاوي، وتوجت الزيارة بالإعلان عن حفل رسمي سيقيمه بوتشيلي في البيت الأبيض لاحقاً هذا العام.

وقد نشر مساعد الرئيس الخاص ومستشار الاتصالات في البيت الأبيض مارغو مارتن عبر "إكس" فيديو يُظهر ترامب وهو يتحدث مع بوتشيلي. 

كما نشر مارتن فيديو آخر يُظهر مغني التينور وهو يغني أغنيته الشهيرة "حان وقت الوداع". 
 
 
 
