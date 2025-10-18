ليحكم التاريخ.. ماذا قال ترامب عن بوتين وزيلينسكي؟

Advertisement

حض الرئيس الأميركي ، الذي أظهر تقارباً متجدداً مع ، نظيره الأوكراني ، أمس الجمعة، على وقف الأعمال العدائية، متجاهلاً طلباته بزيادة الدعم العسكري.وكتب على منصته "تروث سوشيال" إن اجتماعه مع كان "مثيراً للاهتمام وودياً للغاية، لكنني قلت له، كما اقترحت على الرئيس (الروسي فلاديمير) ، أن الوقت حان لوقف القتل، وإبرام اتفاق!"، معتبراً أن على الطرفين المتحاربين "التوقف".وأضاف: "فليعلن كلاهما النصر، وليحكم التاريخ. كفى إطلاق نار، كفى قتلاً".وأقر الرئيس الأوكراني برفض طلبه حالياً الحصول على صواريخ توماهوك الأميركية.