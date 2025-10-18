Advertisement

عربي-دولي

ليحكم التاريخ.. ماذا قال ترامب عن بوتين وزيلينسكي؟

Lebanon 24
18-10-2025 | 01:27
A-
A+
Doc-P-1430909-638963735168940507.webp
Doc-P-1430909-638963735168940507.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أظهر تقارباً متجدداً مع فلاديمير بوتين، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، على وقف الأعمال العدائية، متجاهلاً طلباته بزيادة الدعم العسكري.
Advertisement

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" إن اجتماعه مع زيلينسكي كان "مثيراً للاهتمام وودياً للغاية، لكنني قلت له، كما اقترحت على الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، أن الوقت حان لوقف القتل، وإبرام اتفاق!"، معتبراً أن على الطرفين المتحاربين "التوقف".

وأضاف: "فليعلن كلاهما النصر، وليحكم التاريخ. كفى إطلاق نار، كفى قتلاً".

وأقر الرئيس الأوكراني برفض واشنطن طلبه حالياً الحصول على صواريخ توماهوك الأميركية.
 
مواضيع ذات صلة
ترامب: تسوية النزاع في أوكرانيا معقدة بسبب العداء بين بوتين وزيلينسكي
lebanon 24
18/10/2025 10:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لـ"CBS NEWS": بوتين وزيلينسكي ليسا مستعدين بعد لعقد اتفاق لكننا سننجزه
lebanon 24
18/10/2025 10:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سأنتظر لأرى ما سيحدث خلال لقاء بوتين وزيلينسكي
lebanon 24
18/10/2025 10:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع مازح بوتين... شاهدوا بالفيديو ماذا قال له
lebanon 24
18/10/2025 10:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24

فولوديمير زيلينسكي

فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتي

دونالد ترامب

فولوديمير

فلاديمير

زيلينسكي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:34 | 2025-10-18
03:30 | 2025-10-18
03:15 | 2025-10-18
03:12 | 2025-10-18
02:25 | 2025-10-18
02:22 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24