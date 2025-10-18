Advertisement

إيران: لم نعد ملزمين بـ"القيود" المرتبطة على برنامجنا النووي

Lebanon 24
18-10-2025 | 03:34
A-
A+
Doc-P-1430939-638963805274551646.png
Doc-P-1430939-638963805274551646.png photos 0
أعلنت إيران السبت أنها لم تعد ملزمة بـ"القيود" المرتبطة ببرنامجها النووي مع انتهاء مدة الاتفاق الدولي الذي أبرم قبل عشر سنوات، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن "جميع التدابير المنصوص عليها في الاتفاق، بما في ذلك القيود المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والآليات المرتبطة بها، قد انتهت"، مشددة على "التزام إيران الثابت بالمسار الدبلوماسي".
وزارة الخارجية الإيرانية

وأكدت وزارة الخارجية

الاتفاق الدولي

وزارة الخارجية

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

التزام

