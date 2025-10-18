26
عربي-دولي
إيران: لم نعد ملزمين بـ"القيود" المرتبطة على برنامجنا النووي
Lebanon 24
18-10-2025
|
03:34
A-
A+
أعلنت
إيران
السبت أنها لم تعد ملزمة بـ"القيود" المرتبطة ببرنامجها
النووي
مع انتهاء مدة
الاتفاق الدولي
الذي أبرم قبل عشر سنوات، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأكدت
وزارة الخارجية الإيرانية
في بيان أن "جميع التدابير المنصوص عليها في الاتفاق، بما في ذلك القيود المتعلقة بالبرنامج النووي
الإيراني
والآليات المرتبطة بها، قد انتهت"، مشددة على "
التزام
إيران الثابت بالمسار الدبلوماسي".
مواضيع ذات صلة
صحيفة "لوموند" الفرنسية: الاستخبارات الإسرائيلية تعترف بأن البرنامج النووي الإيراني لم يُدمر بعد
Lebanon 24
صحيفة "لوموند" الفرنسية: الاستخبارات الإسرائيلية تعترف بأن البرنامج النووي الإيراني لم يُدمر بعد
18/10/2025 13:15:04
18/10/2025 13:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا: إيران لم تقدم أي معالجة لمخاطر برنامجها النووي
Lebanon 24
بريطانيا: إيران لم تقدم أي معالجة لمخاطر برنامجها النووي
18/10/2025 13:15:04
18/10/2025 13:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: إيران لم تقدم أي ضمانات بخصوص برنامجها النووي
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: إيران لم تقدم أي ضمانات بخصوص برنامجها النووي
18/10/2025 13:15:04
18/10/2025 13:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة: إيران لم تنفذ التزاماتها بموجب اتفاق 2015 وصعدت برنامجها النووي
Lebanon 24
مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة: إيران لم تنفذ التزاماتها بموجب اتفاق 2015 وصعدت برنامجها النووي
18/10/2025 13:15:04
18/10/2025 13:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
